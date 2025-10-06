Monden

Vedete care nu conduc. Motivul pentru care se tem să circule cu mașina

Comentează știrea
Vedete care nu conduc. Motivul pentru care se tem să circule cu mașina Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În ciuda imaginii lor de persoane independente și puternice, multe vedete aleg să nu conducă. Fie că este vorba despre frică, anxietate sau pur și simplu despre lipsă de interes, realitatea este că unele vedete preferă să fie conduse sau să folosească șoferi personali, potrivit declarațiilor lor.

Vedete care nu suportă să conducă

Un motiv frecvent invocat este anxietatea legată de condus, cunoscută și sub numele de amaxofobie. Aceasta poate varia de la disconfort ușor până la panică severă la volan. Actrița Tina Fey a recunoscut că și-a lăsat permisul să expire și că nu mai conducea de ani buni, iar Cardi B, cunoscută pentru colecția sa impresionantă de mașini de lux, nu a obținut niciodată permisul.

Cardi B

Cardi B. Sursa foto Arhiva EVZ

Christina Aguilera a declarat că evită să conducă în Los Angeles din teama de a fi implicată într-un accident sau de a fi agresată de paparazzi. Aceasta subliniază presiunile suplimentare cu care se confruntă vedetele în orașe aglomerate, unde fiecare mișcare este monitorizată de camere și de fani.

Alegere personală sau comoditate

Unii actori evită volanul nu din frică, ci din lipsa necesității. Mariah Carey a afirmat că preferă să fie condusă, iar Ricky Gervais a mărturisit că nu deține permis și nu are intenția de a învăța. Actrița Kate Beckinsale și-a recunoscut de asemenea dependența de alții pentru transport, alegând să nu învețe să conducă niciodată.

Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Fanele, dezamăgite
Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Fanele, dezamăgite
Dan Andronic: Nicușor Dan va fi un președinte slab, dacă asta va fi echipa
Dan Andronic: Nicușor Dan va fi un președinte slab, dacă asta va fi echipa
Mariah Carey

Mariah Carey. Sursa foto Youtube

Această alegere este adesea legată de stilul de viață al vedetelor, care pot beneficia de șoferi personali sau limuzine în orașe precum Los Angeles și New York, unde transportul public nu este întotdeauna o opțiune viabilă.

Experiențe traumatizante

Pentru unii, teama de condus poate fi legată de traume sau experiențe neplăcute. Actorul Corey Haim, cunoscut din filmul License to Drive, a declarat că experiențele din copilărie legate de condus l-au afectat emoțional, contribuind la problemele personale și dependențele ulterioare.

Dakota Fanning, actriță de succes încă din copilărie, a învățat să conducă abia la vârsta de 30 de ani, arătând că chiar și persoanele obișnuite cu viața publică pot amâna învățarea acestei abilități până când consideră că este necesar.

Dakota Fanning

Dakota Fanning/ Sursa foto Wikipedia

Impactul asupra imaginii publice

Evitatul volanului poate fi interpretat greșit de public. Deși unii fani ar putea vedea lipsa conducerii ca pe un semn de vulnerabilitate sau dependență, este important să înțelegem că alegerea este adesea bazată pe confort personal, circumstanțe profesionale sau experiențe anterioare.

Alți actori celebri care evită volanul includ Daniel Radcliffe, cunoscut pentru rolul lui Harry Potter, care a spus că nu a dezvoltat niciodată dorința de a conduce, și Chloë Grace Moretz, care preferă să fie transportată de părinți sau șoferi.

În industria filmului, unde programul este intens și stresant, dependența de șoferi personali poate fi considerată o alegere pragmatică. Vedetele pot astfel să evite traficul aglomerat și presiunile condusului zilnic, concentrându-se pe carieră și sănătate mentală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:45 - Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Fanele, dezamăgite
09:32 - Dan Andronic: Nicușor Dan va fi un președinte slab, dacă asta va fi echipa
09:19 - Vreme foarte rea în următoarele zile. Revin ninsorile și ploile abundente
09:10 - Trump, de acord cu inițiativa lui Putin privind limitarea armelor nucleare
08:59 - Rețeta bulgărească de castraveți murați. Ingredientul care aduce un plus de gust
08:53 - Theo Rose, în lacrimi. Anghel Damian, principalul responsabil

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale