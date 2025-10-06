Vedete care nu conduc. Motivul pentru care se tem să circule cu mașina

În ciuda imaginii lor de persoane independente și puternice, multe vedete aleg să nu conducă. Fie că este vorba despre frică, anxietate sau pur și simplu despre lipsă de interes, realitatea este că unele vedete preferă să fie conduse sau să folosească șoferi personali, potrivit declarațiilor lor.

Un motiv frecvent invocat este anxietatea legată de condus, cunoscută și sub numele de amaxofobie. Aceasta poate varia de la disconfort ușor până la panică severă la volan. Actrița Tina Fey a recunoscut că și-a lăsat permisul să expire și că nu mai conducea de ani buni, iar Cardi B, cunoscută pentru colecția sa impresionantă de mașini de lux, nu a obținut niciodată permisul.

Christina Aguilera a declarat că evită să conducă în Los Angeles din teama de a fi implicată într-un accident sau de a fi agresată de paparazzi. Aceasta subliniază presiunile suplimentare cu care se confruntă vedetele în orașe aglomerate, unde fiecare mișcare este monitorizată de camere și de fani.

Unii actori evită volanul nu din frică, ci din lipsa necesității. Mariah Carey a afirmat că preferă să fie condusă, iar Ricky Gervais a mărturisit că nu deține permis și nu are intenția de a învăța. Actrița Kate Beckinsale și-a recunoscut de asemenea dependența de alții pentru transport, alegând să nu învețe să conducă niciodată.

Această alegere este adesea legată de stilul de viață al vedetelor, care pot beneficia de șoferi personali sau limuzine în orașe precum Los Angeles și New York, unde transportul public nu este întotdeauna o opțiune viabilă.

Pentru unii, teama de condus poate fi legată de traume sau experiențe neplăcute. Actorul Corey Haim, cunoscut din filmul License to Drive, a declarat că experiențele din copilărie legate de condus l-au afectat emoțional, contribuind la problemele personale și dependențele ulterioare.

Dakota Fanning, actriță de succes încă din copilărie, a învățat să conducă abia la vârsta de 30 de ani, arătând că chiar și persoanele obișnuite cu viața publică pot amâna învățarea acestei abilități până când consideră că este necesar.

Evitatul volanului poate fi interpretat greșit de public. Deși unii fani ar putea vedea lipsa conducerii ca pe un semn de vulnerabilitate sau dependență, este important să înțelegem că alegerea este adesea bazată pe confort personal, circumstanțe profesionale sau experiențe anterioare.

Alți actori celebri care evită volanul includ Daniel Radcliffe, cunoscut pentru rolul lui Harry Potter, care a spus că nu a dezvoltat niciodată dorința de a conduce, și Chloë Grace Moretz, care preferă să fie transportată de părinți sau șoferi.

În industria filmului, unde programul este intens și stresant, dependența de șoferi personali poate fi considerată o alegere pragmatică. Vedetele pot astfel să evite traficul aglomerat și presiunile condusului zilnic, concentrându-se pe carieră și sănătate mentală.