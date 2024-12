Monden Câți bani face Mariah Carey cu „All i want for Christmas”. Povestea celei mai populare melodii de Crăciun







Clasicul cântec de Crăciun al lui Mariah Carey All I Want for Christmas Is You este la fel de veșnic verde ca și brazii pe care îi sărbătorește. Lansată pentru prima dată ca parte a albumului Merry Christmas al lui Carey, piesa a devenit de atunci coloana sonoră neoficială a sezonului sărbătorilor din întreaga lume.

O avere pentru Mariah Carey dintr-un cântec

Mariah Carey are o avere netă de 350 de milioane de dolari și este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali, cu peste 220 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. În vara anului 1994, la sugestia soțului ei de atunci și a directorului Sony Music, Tommy Mottola, Carey a îndrăznit să urmeze o cale neconvențională.

A făcut în vară un album de Crăciun. Ideea unui artist aflat în vârful carierei care lansează așa ceva s-a simțit, în cel mai bun caz, prematură. Din punct de vedere istoric, albumele de sărbători au fost rezervate. Fie celor care voiau să se lanseze sau celor care voiau o relansare a carierei. Mariah era sceptică. Mottola a insitat, convins că acesta va fi un succes și va oferi dividende pentru anii următori.

Cum a fost creat cel mai popular cântec de Crăciun

În cele din urmă, ea a cedat și s-a sechestrat împreună cu co-scenariul ei, Walter Afanasieff, în studioul Hit Factory din Manhattan. Acolo au creat Crăciunul Fericit. Scopul nu a fost doar acela de a produce o altă compilație de tonuri de vacanță. Duo-ul a fost însărcinat să creeze cel puțin o melodie originală de Crăciun.

Într-un moment de creativitate aproape fortuit, ei au completat muzica și versurile piesei în mai puțin de 15 minute. Crăciunul Fericit a debutat pe 28 octombrie 1994. Iar până în octombrie 2017, All I Want for Christmas Is You a urcat pe al 11-lea cel mai bine vândut single din istorie. Anual piesa îi aduce vedetei câștiguri de până la 60 de milioane de dolari.