Succesul artistei se datorează celebrei piese All I Want For Christmas Is You, pe care oamenii o ascultă în fiecare an, în perioada Sărbătorilor.

Cântecul s-a plasat pe prima poziție în anul 1990, 2000 și 2010, iar faptul că ocupă prima poziție din Billboard Hot 100 și în săptămâna 30 decembrie – 4 ianuarie îl transformă în lider și la începutul anilor 2020.

Mariah Carey a reușit să ocupe locuri fruntașe cu fiecare hit al său în Billboard Hot 100, scrie CNN.

Mariah Carey este o cântăreață americană cunoscută pentru vocea sa impresionantă, care atinge cinci octave. S-a lansat în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, cu care a fost căsătorită timp de patru ani. Artista, cunoscută pentru piese precum „Without You”, „Hero” și „We Belong Together”, a fost recompensată până în prezent cu cinci premii Grammy, 19 premii World Music, 10 American Music și 14 trofee Billboard Music. Cel mai recent album de studio al cântăreței, „Caution”, a fost lansat pe 16 noiembrie 2018.

