Britney Spears va avea propriul film biografic, într-o perioadă în care studiourile de la Hollywood dezvoltă tot mai multe producții dedicate marilor nume din industria muzicală, pe fondul succesului înregistrat de filmul „Michael”, devenit cel mai profitabil film biografic din istorie. Universal Pictures a anunțat că Liz Meriwether, creatoarea serialului „New Girl”, va semna scenariul, în timp ce regia va fi realizată de Jon M. Chu, iar producția va fi coordonată de Marc Platt, relatează Variety.

Universal Pictures a anunțat că scenariul viitorului lungmetraj i-a fost încredințat lui Liz Meriwether, creatoarea serialului american „New Girl” (2011-2018).

Regia va fi semnată de Jon M. Chu, apreciat recent pentru filmul „Wicked”, iar producător va fi Marc Platt.

Liz Meriwether, creatoarea serialului „New Girl” și co-creatoarea „Dying for Sex”, va semna scenariul pentru viitorul film biografic despre Britney Spears, produs de Universal, în regia lui Jon M. Chu și produs de Marc Platt.

Lungmetrajul va avea la bază memoriile artistei, „The Woman in Me” („Femeia din mine”), volum lansat în octombrie 2023.

Cartea s-a vândut în 1,1 milioane de exemplare în prima săptămână de la apariție. Totodată, varianta audio a cărții, citită de actrița nominalizată la Oscar Michelle Williams și introdusă de Britney Spears, a devenit audiobook-ul cu cele mai rapide vânzări din istoria editurii Simon & Schuster.

În august 2024, Universal Pictures a anunțat că a obținut drepturile de ecranizare pentru volumul autobiografic al câștigătoarei premiilor Grammy. Tot atunci, studioul a confirmat implicarea regizorului Jon M. Chu și a producătorului Marc Platt în dezvoltarea proiectului cinematografic. Compania de producție a lui Platt are un contract de lungă durată cu Universal.

La momentul respectiv, Britney Spears a vorbit despre acest „proiect secret” pe rețelele de socializare, unde a scris că Marc Platt a realizat „întotdeauna filmele mele preferate” și le-a transmis fanilor să „rămână pe fază” pentru noi detalii.

Liz Meriwether este câștigătoare a unui premiu WGA (Sindicatul Scenariștilor Americani) pentru activitatea sa la miniseria FX „Dying for Sex”, pe care a co-creat-o împreună cu Kim Rosenstock.

De asemenea, a câștigat un premiu PGA (Sindicatul Producătorilor Americani) pentru miniseria Hulu „The Dropout”, producție care urmărește ascensiunea și prăbușirea fondatoarei Theranos, Elizabeth Holmes.

Scenarista a mai primit patru nominalizări la premiile Primetime Emmy pentru munca depusă la cele două seriale.

Consacrarea sa a venit în 2011, când a scris scenariul comediei romantice „No Strings Attached” („Fără obligații”), cu Natalie Portman și Ashton Kutcher, și a creat serialul de comedie „New Girl”, cu Zooey Deschanel, difuzat timp de șapte sezoane.