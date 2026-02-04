Bitcoin, scădere sub 73.000 de dolari. Prețul a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele luni

Bitcoin a coborât marți sub pragul de 73.000 de dolari, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele aproape 16 luni, pe fondul reluării vânzărilor masive pe piața crypto, potrivit CNBC.

Cea mai valoroasă criptomonedă din lume a scăzut marți la un minim intraday de 72.884 dolari, înregistrând o pierdere de peste 6% într-o singură zi. Este cel mai redus preț de la 6 noiembrie 2024, când Bitcoin se tranzacționa la 68.898 dolari.

Prețul Bitcoin a ajuns astfel la cel mai scăzut nivel de la victoria electorală a lui Donald Trump din 2024. În cursul zilei de marți, tokenul a coborât până la 72.884,38 dolari, confirmând declinul semnificativ pe piața criptomonedelor.

Moneda digitală a pierdut 16% de la începutul anului, pe măsură ce investitorii se retrag din activele de tip risc, afectată de tensiuni geopolitice și de întârzierea publicării unor date economice cruciale din SUA, cauzată de parțialul shutdown guvernamental.

Acțiunile companiei Strategy, specializată în administrarea trezoreriei în Bitcoin, au scăzut cu aproximativ 9% după declinul abrupt al criptomonedei. Cel mai redus nivel înregistrat de Bitcoin în 2025 a fost sub 74.424,95 dolari, pe 7 aprilie, după impactul planului inițial al lui Trump privind tarifele vamale.

„Mulți traderi au încercat să cumpere la preț redus, mizând pe o revenire peste 80.000 de dolari”, a declarat Bohan Jiang, trader senior la FalconX, potrivit Bloomberg. Pe măsură ce Bitcoin scade, multe dintre aceste poziții au fost lichidate, exercitând presiune asupra prețurilor.

Deși administrația de la Casa Albă este favorabilă pentru criptomonede, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 40% de la recordul de peste 120.000 de dolari atins în octombrie 2025. Exceptând turbulențele cauzate de tarifele din aprilie 2025, moneda s-a menținut în mare parte peste 75.000 de dolari după realegerea lui Trump.