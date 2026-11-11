Sancțiunile comerciale impuse de Uniunea Europeană Rusiei după invadarea Ucrainei au redus considerabil schimburile comerciale dintre cele două părți, însă eficiența măsurilor este afectată de aplicarea neuniformă în statele membre. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi Europene, care avertizează că ambiguitățile legislative, controalele diferite și dificultățile de monitorizare creează oportunități pentru eludarea restricțiilor.

Potrivit auditorilor europeni, de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile au urmărit în special limitarea accesului Moscovei la bunuri și tehnologii strategice necesare susținerii efortului militar.

Impactul economic este semnificativ. În 2025, schimburile comerciale dintre UE și Rusia au ajuns la aproximativ 58 de miliarde de euro, față de 253 de miliarde de euro în 2021. Scăderea depășește astfel 75%. Rusia reprezintă în prezent aproximativ 10% din comerțul total cu mărfuri al Uniunii Europene, iar UE a coborât de pe primul pe al treilea loc în clasamentul principalilor parteneri comerciali ai Moscovei.

În iulie 2026, efectul restricțiilor asupra exporturilor europene către Rusia era estimat la 49 de miliarde de euro, echivalentul a 56% din valoarea exporturilor din perioada anterioară războiului. În cazul importurilor din Rusia, impactul era estimat la aproximativ 110 miliarde de euro, respectiv 75% din nivelul anterior invaziei.

Curtea de Conturi Europeană atrage atenția că aplicarea sancțiunilor revine în principal autorităților naționale, în special administrațiilor vamale. Diferențele dintre practicile statelor membre afectează însă eficiența generală a măsurilor.

Auditorii au identificat probleme legate de formulările neclare din legislație, interpretarea diferită a derogărilor și utilizarea inegală a sistemelor de schimb de informații. Aceste deficiențe pot determina companiile să aleagă în mod deliberat jurisdicțiile în care controalele sunt mai puțin stricte, pentru a evita restricțiile.

„Sancțiunile comerciale ale UE pot avea efectul dorit doar dacă sunt aplicate în mod uniform și coordonat de toate statele membre”, a declarat Mihails Kozlovs, membrul Curții responsabil de audit.

Acesta a avertizat că, deși Comisia Europeană a depus eforturi pentru coordonarea măsurilor, normele neclare și deficiențele în aplicarea lor diminuează impactul sancțiunilor și facilitează eludarea acestora.

Un alt aspect semnalat în raport este reprezentat de transferul mărfurilor către Rusia prin intermediul unor state terțe. Deși sancțiunile au limitat în mare măsură exporturile directe de bunuri cu utilizare militară și de produse considerate critice, ocolirea restricțiilor continuă să reprezinte o provocare.

Auditorii consideră că măsurile adoptate pentru prevenirea acestor practici nu au eliminat riscurile, iar diferențele dintre sistemele naționale de control permit exploatarea unor lacune legislative și administrative.

Raportul critică și activitatea Comisiei Europene, care nu dispune de criterii suficiente pentru evaluarea eficacității generale a sancțiunilor. În plus, orientările transmise statelor membre nu au caracter obligatoriu, ceea ce lasă loc unor interpretări și practici diferite.

Curtea de Conturi Europeană a analizat aplicarea sancțiunilor comerciale în perioada februarie 2022 – sfârșitul anului 2025. Auditul a vizat restricțiile referitoare la bunurile comercializate, cu excepția energiei, și nu a inclus sancțiunile financiare, cele privind serviciile sau interdicțiile de călătorie.

Concluzia auditorilor este că sancțiunile au avut efecte economice importante asupra relațiilor comerciale dintre UE și Rusia, dar pot deveni mai eficiente printr-o aplicare uniformă, controale mai bine coordonate și o monitorizare riguroasă a rezultatelor.

Documentul avertizează că, în lipsa unor reguli clare și a unei cooperări mai eficiente între statele membre, Rusia și operatorii economici implicați pot continua să exploateze diferențele dintre sistemele naționale de control.

Raportul special nr. 30/2026, intitulat „Sancțiunile comerciale impuse de UE Federației Ruse – Eforturi susținute de coordonare, dar punerea în aplicare rămâne neuniformă și diminuează impactul general”, este disponibil pe site-ul Curții de Conturi Europene în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.