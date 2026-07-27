Uniunea Europeană a decis să excepteze blana de zibelină din Rusia de la cel mai recent pachet de sancțiuni, deși în urmă cu doar trei luni introdusese o interdicție generală asupra importurilor de blănuri rusești, potrivit EuroNews.

Decizia a fost inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni convenit de statele membre și reflectă presiunile exercitate de Italia și Grecia, principalele piețe europene pentru acest produs de lux.

Comisia Europeană justifică derogarea prin faptul că Rusia domină aproape în totalitate piața mondială a blănurilor de zibelină, iar producătorii europeni au foarte puține alternative de aprovizionare.

Un înalt oficial european, citat de Euractiv, a explicat simplu motivul schimbării de poziție: „Se pare că este foarte dificil să le găsești în altă parte.”

Excepția a fost solicitată de Italia și Grecia, două state care găzduiesc unele dintre ultimele centre importante ale industriei europene de blănuri și care continuă să importe piei brute de zibelină din Rusia. Potrivit Euractiv, cele două țări s-au numărat printre principalii susținători ai modificării sancțiunilor.

Decizia vine în contextul unor negocieri dificile privind al 21-lea pachet de sancțiuni. Grecia a obținut și o derogare privind transportul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către state din afara Uniunii Europene, iar alte state membre au solicitat, la rândul lor, excepții pentru sectoare considerate sensibile din punct de vedere economic.

Zibelina (Martes zibellina) este un mamifer originar din pădurile nordului Asiei, iar blana sa este considerată cea mai valoroasă din lume. Hainele realizate din această blană pot ajunge la prețuri de zeci sau chiar sute de mii de euro.

Conform documentelor analizate de Euractiv, cumpărători din Italia și Grecia au continuat să participe la licitațiile organizate de casa rusă Sojuzpushnina, principalul operator internațional pentru acest tip de blană, chiar și după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Deși importurile de piei brute de zibelină sunt din nou permise, sancțiunile europene continuă să interzică importul și exportul produselor finite din blană, alături de alte bunuri de lux vizate încă din 2022.

Excepția vizează exclusiv materia primă necesară industriei europene.

Derogarea apare într-un moment în care însăși industria europeană a blănurilor este analizată la nivel comunitar.

Comisia Europeană ia în calcul reguli mai stricte privind bunăstarea animalelor și evaluează inclusiv posibilitatea unor restricții suplimentare asupra fermelor de blănuri, după o inițiativă cetățenească europeană care solicită interzicerea acestora.

Deocamdată, executivul european pare să se orienteze spre înăsprirea standardelor, nu spre o interdicție totală.