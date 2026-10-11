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SUA monitorizează călătorii din Siberia, de frica unei epidemii de ciumă

SUA monitorizează călătorii din Siberia, de frica unei epidemii de ciumăCiumă. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din SUApar să își fi învățat lecția din pandemia de Covid-19, pornită de la un laborator din China, așa că acum monitorizează strict persoanele care sosesc din Siberia, în urma decesului unei angajate a unui institut de cercetare antiepidemică din Rusia, pe fondul temerilor privind un posibil caz de ciumă pneumonică.

SUA au trecut la supravegherea călătorilor din Siberia

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) colaborează cu mai multe agenții federale pentru supravegherea călătorilor, însă susține că riscul pentru populația americană este extrem de scăzut.

Directoarea CDC, dr. Erica Schwartz, a declarat miercuri, la un forum organizat de The Wall Street Journal, că administrația americană încearcă să identifice persoanele care sosesc din regiunea afectată.

Circa 200 de zboruri din Siberia ajung în SUA

Potrivit acesteia, aproximativ 200 de zboruri din Siberia și din zonele învecinate ajung în Statele Unite, de regulă pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York.

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„Suntem foarte încrezători că amenințarea pentru Statele Unite este extrem de scăzută”, a afirmat Schwartz. Ea a precizat că la aeroportul JFK există o unitate de sănătate publică pentru supravegherea și verificarea călătorilor, dacă va fi necesar.

Ciuma

Ciuma © Crisfotolux | Dreamstime.com

Suspiciuni de ciumă în Siberia

Cazul care a declanșat măsurile de precauție este cel al Daryei Shipilova, în vârstă de 28 de ani, angajată a Institutului de Cercetare Antiepidemică din Irkutsk, Siberia. Femeia a murit pe 2 octombrie, după ce a dezvoltat o pneumonie de cauză necunoscută.

Autoritățile ruse au transmis că testele nu au indicat o legătură între boală și agenții patogeni cu care aceasta lucra. Totuși, potrivit Associated Press, nu a fost identificat public agentul care a provocat pneumonia și nici nu a fost exclusă definitiv posibilitatea ciumei pneumonice.

Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu cercetătoarea au fost plasate în carantină. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a anunțat ulterior că măsurile preventive au fost încheiate și că aproximativ 5.000 de teste de laborator nu au identificat agenți patogeni.

Schwartz a subliniat că ciuma pneumonică este o infecție bacteriană gravă, transmisibilă între oameni prin picături respiratorii, dar tratabilă cu antibiotice dacă este depistată la timp. Simptomele pot include febră, dureri toracice, tuse și instalarea rapidă a pneumoniei.

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