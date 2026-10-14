Colegiul Mediiclor din România solicită o analiză obiectivă a problemelor semnalate de candidați la examenul de medic specialist, în special pentru specialitatea cardiologie. Organizația susține că evaluarea trebuie să respecte criterii clare și să reflecte cunoștințele necesare exercitării profesiei medicale.

Poziția CMR vine după ce ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat marți că va analiza sesizările primite privind desfășurarea examenului. Oficialul a menționat că, dacă se va confirma că baremul de corectare este viciat, vor fi propuse soluții pentru remedierea problemelor.

Președinta CMR, Cătălina Poiană, a afirmat că evaluarea trebuie să reflecte atât nivelul de pregătire al candidaților, cât și competențele de care aceștia au nevoie în activitatea medicală.

„Competenţa profesională şi corectitudinea evaluării sunt repere esenţiale ale unui examen care certifică responsabilitatea faţă de pacient. De asemenea, consider că evaluarea candidaţilor în timpul examenului de medic specialist trebuie să fie relevantă pentru practica medicală şi să reflecte cunoştinţele şi competenţele necesare exercitării profesiei în specialitatea respectivă”, a subliniat preşedinta CMR, Cătălina Poiană.

Potrivit Colegiului Medicilor, medicii rezidenți care susțin examenul trebuie să demonstreze că au acumulat cunoștințele și abilitățile necesare pentru a profesa în specialitatea aleasă.

Organizația consideră că standardele ridicate de evaluare contribuie la menținerea calității actului medical și la protejarea siguranței pacienților.

CMR atrage atenția că elaborarea subiectelor și a baremelor de corectare trebuie să respecte criterii științifice și profesionale clare. Cerințele trebuie să corespundă tematicii și bibliografiei aprobate, iar punctajele să permită evaluarea unitară a tuturor candidaților.

„În egală măsură, elaborarea subiectelor şi a baremelor de corectare trebuie realizată cu responsabilitate profesională şi rigoare ştiinţifică. Cerinţele trebuie să fie clare, raportate la tematica şi bibliografia aprobate, iar baremele să corespundă acestora şi să permită o evaluare obiectivă şi unitară. Aspectele semnalate de candidaţi şi de Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi privind claritatea subiectelor şi concordanţa dintre cerinţe şi elementele punctate în barem trebuie analizate documentat, cu imparţialitate şi celeritate, de către autorităţi şi dacă situaţia o impune de comisiile competente”, a indicat Colegiul Medicilor.

Organizația cere ca sesizările privind claritatea subiectelor și concordanța dintre cerințe și punctajele acordate să fie analizate pe baza documentelor, cu imparțialitate și într-un timp cât mai scurt.

Colegiul Medicilor consideră necesară comunicarea transparentă a concluziilor rezultate din verificări. Dacă analiza va confirma existența unor erori sau nereguli, organizația solicită adoptarea măsurilor legale pentru corectarea acestora și pentru asigurarea unui tratament echitabil al candidaților afectați.

Totodată, CMR subliniază că, până la finalizarea verificărilor, nu ar trebui formulate concluzii care să pună la îndoială pregătirea candidaților sau profesionalismul examinatorilor.

Organizația consideră că responsabilitățile trebuie stabilite pe baza unei analize documentate, nu prin presupuneri formulate înainte de clarificarea situației.

Examenul național pentru obținerea titlului de medic specialist, organizat în octombrie 2026, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul medicilor rezidenți, după ce un număr mare de candidați nu au reușit să promoveze proba scrisă. Aceștia reclamă bareme de corectare prea rigide, bazate pe cuvinte-cheie, dar și diferențe între cerințele subiectelor și criteriile folosite pentru acordarea punctajelor.

Mai mulți candidați au trimis sesizări către Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, ARACIS și Curtea de Conturi, solicitând clarificări privind modul de evaluare. Medicii contestă rezultatele și cer explicații pentru diferența dintre notele obținute în timpul rezidențiatului și rezultatele de la examenul final.

Rezultatele examenului îi pun în dificultate pe absolvenții de rezidențiat care aveau în plan să înceapă activitatea ca specialiști. Unii dintre ei au deja posturi sau contracte de muncă, însă nu își pot continua parcursul profesional în condițiile în care nu au obținut titlul necesar.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât spitalele din România se confruntă cu un deficit de personal medical, iar următoarea sesiune de examen este programată pentru primăvară.

Dr. Mihnea Casian, medic care a susținut examenul de specialist în cardiologie, dar nu a promovat proba scrisă, a explicat pentru Libertatea ce consecințe ar putea avea rezultatele asupra tinerilor medici.

„Am colegi care, ca și mine, și-au terminat Rezidențiatul cu câteva luni în urmă sau în primăvară și care acum așteptau să ia acest examen ca să se angajeze ca specialiști, și vă dați seama că lucrul acesta nu se va întâmpla. Vor trebui să rămână șomeri până în primăvară când se dă următorul examen… Am colegi care au luat la Rezidențiat loc cu post, sunt așteptați la post, ei bine, vă dați seama ce înseamnă asta pentru ei, riscă să le rezilieze chiar contractul de muncă”, a declarat pentru Libertatea dr. Mihnea Casian, medic care a dat acum examenul de specialist în cardiologie, dar nu a luat proba scrisă.

În aceste condiții, unii dintre tinerii medici ar putea lua în calcul plecarea în străinătate, inclusiv în Franța, Spania sau Marea Britanie, în căutarea unor oportunități profesionale.

Dr. Mihnea Casian lucrează în cercetare clinică la Londra și a revenit în România special pentru a susține examenul de medic specialist. Acesta a descris surpriza candidaților în momentul în care au consultat baremul de corectare.

„Noi, când ne-am înscris la acest examen, am știut clar că bibliografia va fi cartea. […] A fost puțin ca atunci când mergi cu avionul și nu te aștepți să te prăbușești, dar la aterizare îți dai seama că nu mai aterizezi. După ce s-au auzit subiectele, cu toții am răsuflat ușurați și am zis că sunt subiecte decente. Am scris cât am putut cu toții de bine, iar la final, când am văzut baremul, am început să fim prea șocați ca să mai facem vreo conexiune.”, a povestit tânărul.

Potrivit medicului, trecerea la un examen unificat la nivel național, o măsură adoptată după problemele apărute la examenul de Medicină de Urgență din 2025, ar fi dus la elaborarea unui barem național care prezintă deficiențe de formulare și de calcul.

Rezultatele raportate de candidați indică procente reduse de promovare la specialitatea cardiologie, în mai multe centre universitare din țară.

La București, dintre cei 61 de candidați care au susținut proba scrisă, doar 29 au promovat, ceea ce înseamnă o rată de promovare de aproximativ 47%. Astfel, mai mult de jumătate dintre participanți nu au trecut de această etapă a examenului.

Situația a fost similară și în alte centre universitare:

Cluj, Sibiu și Iași: au promovat jumătate dintre candidați sau mai puțini.

Târgu Mureș și Oradea: rata de promovare a fost, de asemenea, sub 50%.

Institutul C.C. Iliescu: dintre cei șapte-opt rezidenți înscriși, un singur candidat ar fi reușit să promoveze examenul.

Aceste rezultate au alimentat nemulțumirile medicilor, care solicită verificarea modului în care au fost formulate subiectele și stabilite criteriile de punctare.

Nemulțumirile au determinat mai mulți medici să se mobilizeze pentru a solicita o verificare la nivel național. Peste 59 de cardiologi au semnat un memorandum pe care intenționează să îl transmită Ministerului Sănătății.

Prin acest demers, semnatarii urmăresc obținerea unui punct de vedere oficial și analizarea situației de către comisia națională competentă.

Inițiativa vine după ce mai mulți candidați au depus individual memorii și contestații, cerând clarificări privind baremele și rezultatele obținute.

Medicii solicită ca problemele semnalate să fie verificate pe baza documentelor și ca eventualele erori să fie corectate, astfel încât evaluarea să reflecte în mod obiectiv pregătirea profesională a candidaților.