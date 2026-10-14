Colegiul Medicilor din România (CMR) i-a cerut miercuri, 14 octombrie, premierului desemnat Luca Niculescu să includă în programul de guvernare o serie de măsuri pentru sistemul sanitar. Printre solicitări se numără plata gărzilor în funcție de salariile actuale, sprijin financiar pentru medicii care lucrează în zone cu deficit de personal, îmbunătățirea condițiilor din spitale și adoptarea a două noi legi.

Una dintre problemele semnalate de CMR este distribuția inegală a medicilor între regiunile țării și între diferitele specialități. Colegiul solicită elaborarea unei strategii naționale prin care numărul specialiștilor să fie stabilit în funcție de necesarul de personal medical.

În același timp, organizația propune acordarea unor facilități pentru medicii care acceptă să lucreze în localitățile unde există un deficit de personal. Potrivit unui studiu realizat de CMR în 2026, 93,7% dintre medicii rezidenți ar accepta să profeseze în zone mai puțin atractive, dacă ar beneficia de condiții corespunzătoare.

Printre facilitățile solicitate de aceștia se numără locuințele de serviciu sau ajutorul pentru plata chiriei, dotările medicale necesare, posibilitatea de a lucra în echipe bine pregătite și salariile adaptate dificultăților posturilor respective.

Colegiul Medicilor solicită și modificarea modului în care sunt remunerate gărzile efectuate în afara programului obișnuit de lucru.

În prezent, calculul remunerației pentru aceste activități se raportează la salariul de bază din 2017.

CMR cere actualizarea legislației, astfel încât plata gărzilor să fie stabilită în funcție de salariile de bază actuale ale medicilor. Totodată, organizația solicită respectarea perioadei legale de odihnă după gardă și reorganizarea activității pentru a evita suprasolicitarea personalului medical.

O altă problemă prezentată în scrisoarea publică privește condițiile în care își desfășoară activitatea medicii rezidenți.

CMR atrage atenția asupra necesității asigurării unor dotări elementare în unitățile sanitare, de la calculatoare funcționale și echipamente medicale până la materiale de igienă. De asemenea, organizația solicită amenajarea unor grupuri sanitare corespunzătoare și a unor spații în care personalul medical să poată lua masa și să se odihnească.

Aceste măsuri sunt considerate necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții adecvate.

Colegiul Medicilor cere stabilirea unor reguli transparente pentru calcularea costurilor reale ale serviciilor medicale.

Organizația propune și introducerea unui calendar pentru actualizarea finanțării și a sumelor decontate furnizorilor de servicii medicale. Printre solicitări se numără dezvoltarea medicinei de familie, extinderea activității ambulatoriilor de specialitate și sprijinirea centrelor de permanență. Prin aceste măsuri, CMR urmărește și reducerea numărului de internări care ar putea fi evitate.

În privința tratamentelor, Colegiul propune înființarea unui sistem național de alertare privind lipsa medicamentelor. Acesta ar trebui să permită identificarea rapidă a problemelor de aprovizionare și coordonarea măsurilor luate de autorități.

Colegiul Medicilor a inclus în scrisoarea adresată premierului desemnat și propunerea de elaborare a unei noi Legi a Sănătății și a unei Legi a Profesiei Medicale. Pentru pregătirea celor două acte normative, organizația cere stabilirea unui calendar public și consultarea reprezentanților profesiilor medicale și ai asociațiilor de pacienți.

De asemenea, CMR solicită evaluarea efectelor pe care noile reglementări le-ar avea asupra activității medicale și a bugetului.

Colegiul și-a exprimat disponibilitatea de a participa la elaborarea reformelor și a cerut ca siguranța pacienților, condițiile în care lucrează medicii și respectarea profesiei medicale să fie luate în considerare în viitoarele politici din sănătate.