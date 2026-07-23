Viorel Cataramă consideră că actualul blocaj politic ar putea fi depășit prin dialog între partidele parlamentare și spune că, din punctul său de vedere, PNL ar trebui să colaboreze inclusiv cu AUR. Omul de afaceri declarat, în podcastul „HAI Live”, realizat de Robert Turcescu, că actualul blocaj politic este întreținut de refuzul partidelor de a negocia între ele și a susținut că PNL ar trebui să ia în calcul discuțiile cu AUR.

„Eu personal spun de luni de zile că PNL ar trebui să aibă o relație inclusiv de colaborare parlamentară cu AUR”, a afirmat acesta.

În opinia lui Viorel Cataramă, partidele parlamentare ar trebui să poarte negocieri în acest moment critic.

„În momentul când ești în Parlament trebuie să discuți. Orice partid face politică pentru a ajunge la guvernare și pentru a-și pune în aplicare programul”, a declarat el.

Omul de afaceri susține că președintele Nicușor Dan ar avea posibilitatea să deblocheze situația.

„Nicușor Dan ar putea rezolva foarte ușor criza dizolvând Parlamentul și organizând alegeri anticipate. Nu o face”, a susținut Cataramă.

Acesta a mai spus că refuzul unor partide de a dialoga cu AUR reprezintă unul dintre motivele pentru care actuala criză politică se prelungește.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că, în prezent, nu ia în calcul o colaborare guvernamentală cu AUR, motivând că are rezerve în privința credibilității unor lideri ai formațiunii. Liderul social-democrat a precizat că declarațiile sale anterioare au fost interpretate eronat și a reiterat că intenționează să continue demersurile pentru formarea unei majorități fără sprijinul partidelor pe care le consideră extremiste.

Întrebat, la Parlament, dacă poate garanta că PSD nu va forma până în 2028 o alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a respins această posibilitate în actualul context.

„Dacă aş fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situaţie acum. Am văzut încercările de săptămâna trecută aşa de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. (..) Am spus aşa, că respect votanţii partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înţeleagă că e nevoie de soluţii la problemele de zi cu zi şi nu de populism, fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covârşitor, e populism. Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilităţii unora dintre liderii AUR. Asta am spus”, a declarat Sorin Grindeanu.