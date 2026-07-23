Noua platformă conservatoare din Partidul Național Liberal va funcționa în interiorul formațiunii și își propune să schimbe actuala conducere, a declarat omul de afaceri Viorel Cataramă în podcastul „HAI Live”, realizat de Robert Turcescu.

Cataramă a explicat că inițiativa nu urmărește înființarea unui nou partid, ci schimbarea direcției politice a liberalilor.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de președinte al PNL și readucerea partidului la o doctrină pe care o definește drept conservatoare.

„Dar trebuie să admitesc că suntem într-o premieră. Eu n-am mai văzut așa ceva în România. în interiorul unui partid să se creeze o platformă care să zică vrem să-l dăm jos pe președintele partidului”, a afirmat Robert Turcescu.

Omul de afaceri a anunțat organizarea unei întâlniri la începutul lunii septembrie, la care spune că vor participa membri PNL, aleși locali și simpatizanți ai platformei.

El susține că participanții îi vor solicita oficial lui Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea partidului și vor încerca să creeze o majoritate internă care să susțină convocarea unui congres extraordinar.

„Îi vom cere demisia lui Ilie Bolojan și vom crea masa critică necesară pentru convocarea unui congres care să îl demită în mod democratic”, a afirmat omul de afaceri.

Omul de afaceri a mai spus că PNL s-ar fi îndepărtat de valorile sale.

„Asta este astăzi PNL-ul, adică astăzi între PNL și USR nu mai este nicio diferență. Sunt două partide identice care deja au anunțat o alianță, probabil urmează și o fuziune, pentru că nu mai e nicio diferență între ele. Aceste două partide vor să strângă tot ce este forță progresistă de stânga în România. ”, a afirmat liberalul.

El a adăugat că actuala grupare conservatoare este minoritară în partid, însă speră să își mărească influența după încheierea mandatului de premier al lui Ilie Bolojan.

Aveți vreo explicație pentru această transformare a lui Ilie Bolojan în userist?, a fost întrebarea lui Robert Turcescu.

„Problema e, de mulți ani, cineva sau mai mulți pompează bani în întreaga lume pentru ca forțele progresiste. Să crească și să ajungă la putere”, a afirmat omul de afaceri.

„Iertați-mă, cineva înseamnă că are nume și prenume?“, a continuat jurnalistul.

„Păi da, democrație din America, da? Prin USAID, da? Fundația Soros și chiar Comisia Europeană”, a mai spus acesta.