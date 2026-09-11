Harry și Meghan au vorbit în premieră despre relația cu Regele

Prințul Harry și Meghan Markle au transmis că sunt „fericiți că s-au întors” în Marea Britanie, în timp ce disputa privind statutul lor în cadrul familiei regale continuă să provoace reacții, potrivit Daily Express. Cuplul și-a mutat recent centrul vieții de familie din California în Regatul Unit, iar în această perioadă principala preocupare este adaptarea copiilor lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, la noua școală.

Revenirea familiei în Marea Britanie a fost urmată însă de o clarificare oficială privind statutul celor doi. Pe 7 septembrie, Lordul Chamberlain Richard Benyon a transmis o scrisoare către oficiali britanici în care preciza că Harry și Meghan nu sunt membri activi ai familiei regale și că activitățile lor caritabile sunt desfășurate în calitate privată.

Scrisoarea a fost făcută publică pentru a evita eventualele confuzii în ceea ce privește statutul lor și modul în care trebuie tratați de instituțiile britanice.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică și americană, Harry și Meghan au fost surprinși de momentul în care scrisoarea a devenit publică. Surse apropiate cuplului au transmis că cei doi preferă să fie descriși drept „figuri publice”, argumentând că notorietatea lor internațională nu le permite să ducă o viață asemănătoare celei a unor cetățeni privați obișnuiți.

Scrisoarea Palatului nu modifică însă poziția stabilită după retragerea celor doi din funcțiile regale, în 2020. Harry și Meghan își păstrează titlurile de Duce și Ducesă de Sussex, însă formulele „His Royal Highness” și „Her Royal Highness” rămân neutilizate. De asemenea, cei doi nu desfășoară activități oficiale în numele monarhului.

Potrivit unei surse apropiate cuplului, citată de revista People, stabilirea copiilor în noua lor viață din Marea Britanie este prioritatea familiei.

„Totul se va așeza la momentul potrivit”, a transmis sursa, explicând că Harry și Meghan au avut de rezolvat numeroase aspecte după mutarea familiei peste Atlantic. Aceeași sursă a precizat că cei doi sunt „fericiți că s-au întors”.

Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, au început noul an școlar în Marea Britanie. Este prima dată când cei doi copii urmează cursurile unei școli britanice, după ce au crescut în California.

Familia a locuit în Statele Unite din 2020, iar revenirea în Regatul Unit marchează o schimbare importantă pentru copii. Detaliile privind locuința și școala acestora au fost păstrate în mare parte private.

Harry și Meghan au confirmat anterior că vor continua să păstreze legătura cu Statele Unite și cu locuința lor din Montecito, însă Marea Britanie devine din nou o bază importantă pentru familie.

În paralel cu viața de familie, Harry urmează să participe la mai multe evenimente publice și activități caritabile în această lună. Printre acestea se numără evenimente asociate organizației Invictus Games, proiectul dedicat militarilor și veteranilor răniți sau bolnavi, fondat de prinț în 2014.

Controversa privind statutul lui Harry și Meghan a căpătat și o dimensiune internațională după ce Uganda a anunțat că se retrage de la ediția din 2027 a Invictus Games, programată la Birmingham.

Generalul Muhoozi Kainerugaba, șeful forțelor de apărare din Uganda, a anunțat retragerea într-un mesaj public și a invocat respectul pentru regele Charles al III-lea. El a afirmat că țara nu dorește să participe la o inițiativă care nu are aprobarea monarhului.

Decizia este cu atât mai relevantă cu cât Uganda devenise abia în luna iulie a acestui an a 26-a țară care se alătura comunității Invictus Games. Reprezentanții țării fuseseră primiți personal de Harry la Londra.

Surse apropiate prințului au pus retragerea Ugandei în legătură cu scrisoarea emisă de Lordul Chamberlain. Un reprezentant al lui Harry a susținut că aceasta a creat confuzie în cadrul instituțiilor ugandeze și că retragerea ar reprezenta o consecință „intenționată sau neintenționată” a comunicării Palatului.

Totuși, nu există o confirmare independentă că scrisoarea Palatului a fost cauza directă a deciziei Ugandei. ITV News a relatat că un purtător de cuvânt al guvernului ugandez nu a putut preciza dacă retragerea are legătură cu documentul transmis de Palat.

În acest context, Palatul Buckingham nu a indicat că intenționează să modifice statutul lui Harry și Meghan. Scrisoarea Lordului Chamberlain reafirmă poziția stabilită după retragerea lor din activitatea regală și precizează că mutarea în Marea Britanie nu schimbă statutul acestora în cadrul monarhiei.

În același timp, o sursă regală citată de ITV News a subliniat că regele Charles sprijină organizațiile care lucrează pentru militarii răniți și veterani. Prin urmare, disputa privind statutul lui Harry și Meghan nu trebuie confundată cu o poziție oficială a monarhului împotriva Invictus Games.

Pentru moment, Harry și Meghan își concentrează atenția asupra revenirii în Marea Britanie și asupra copiilor lor, în timp ce prințul urmează să-și continue activitatea publică și proiectele caritabile în calitate privată.