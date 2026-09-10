Prințul Harry și Meghan Markle riscă să afecteze pe termen lung relația dintre Harry și tatăl său, regele Charles al III-lea, după schimbul de poziții privind statutul lor în cadrul familiei regale britanice, susține fostul majordom regal Grant Harrold, potrivit Daily Express.

Acesta consideră că tensiunile apărute după revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie seamănă cu conflictul care a precedat retragerea lor din rolurile regale, în 2020.

Avertismentul vine după ce Palatul Buckingham a transmis oficial că Harry și Meghan rămân persoane private și nu vor reveni la statutul de membri activi ai familiei regale.

Scrisoarea, emisă la 7 septembrie 2026 la ordinul regelui Charles și transmisă unor oficiali guvernamentali și militari, a generat o reacție de surprindere din partea cuplului. Potrivit Reuters, reprezentanții lor au aflat despre document cu puțin timp înainte ca acesta să fie transmis presei.

Grant Harrold, care a lucrat pentru familia regală britanică până în 2011, consideră că situația actuală reproduce într-o anumită măsură conflictul din urmă cu șase ani.

Într-o declarație pentru GB News, citată de presa britanică, fostul majordom a spus că situația seamănă cu perioada în care Harry și Meghan au anunțat că renunță la rolurile de membri activi ai monarhiei.

„Este practic același lucru care s-a întâmplat acum șase ani”, a afirmat Harrold, referindu-se la schimbul de poziții dintre Palat și reprezentanții ducilor de Sussex.

El a adăugat că este posibil să urmeze „un nou război al declarațiilor” și a susținut că Harry și Meghan „nu vor da înapoi”. În opinia sa, această confruntare ar putea reprezenta un pas înapoi în relația dintre Harry și tatăl său, după semnele că aceasta începuse să se îmbunătățească.

Harrold a avertizat, de asemenea, că disputa ar putea produce efecte pe termen lung și l-ar putea pune pe regele Charles într-o poziție dificilă.

Scrisoarea trimisă la ordinul regelui Charles are rolul de a clarifica statutul actual al cuplului după revenirea acestuia în Marea Britanie.

Documentul precizează că Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale și că nu există nicio modificare a statutului stabilit după retragerea lor din 2020. Titlurile de „His Royal Highness” și „Her Royal Highness” rămân suspendate și nu sunt folosite oficial.

În același timp, Harry și Meghan își păstrează titlurile de Duce și Ducesă de Sussex. Activitățile lor caritabile sunt considerate însă activități desfășurate în nume personal, nu angajamente oficiale ale familiei regale.

Scrisoarea precizează că poziția lor este similară celei unor persoane private care au interese comerciale și caritabile.

Palatul a explicat că documentul a fost transmis pentru a evita „îndoiala sau confuzia” în rândul instituțiilor care ar putea interacționa cu cei doi.

Reprezentanții cuplului au transmis că Harry și Meghan au fost surprinși de modul și momentul în care scrisoarea a fost făcută publică.

Potrivit informațiilor citate de Associated Press, reprezentanții Sussex au primit o copie a documentului cu aproximativ o oră și 12 minute înainte ca acesta să fie transmis organizațiilor media. Harry se afla într-o întâlnire, iar echipa sa ar fi reușit să ia legătura cu el cu numai două minute înainte de publicarea scrisorii.

Palatul și sursele apropiate familiei regale au prezentat însă situația diferit, iar această neînțelegere a alimentat speculațiile privind nivelul actual al relațiilor dintre Sussex și familia regală.

Harry, Meghan și cei doi copii ai lor au revenit în Marea Britanie după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite. Familia s-a retras din rolurile regale în 2020 și s-a stabilit ulterior în California.

Revenirea lor în Regatul Unit readuce însă în atenție o problemă sensibilă: statutul pe care îl au în raport cu instituțiile britanice și cu familia regală.

Un alt subiect important este securitatea. Harry a contestat în instanță decizia privind reducerea protecției sale finanțate de stat după retragerea din rolurile regale. În prezent, nivelul de protecție acordat familiei este analizat de Royal and VIP Executive Committee, cunoscut sub acronimul RAVEC.

Declarațiile lui Grant Harrold reprezintă o evaluare personală a situației și nu o poziție oficială a Palatului Buckingham. Totuși, disputa privind statutul lui Harry și Meghan readuce în prim-plan tensiunile care au marcat relația dintre Sussex și familia regală începând din 2020.

Deocamdată, poziția oficială a Palatului este clară: Harry și Meghan nu revin ca membri activi ai monarhiei, iar activitățile lor publice și caritabile se desfășoară în calitate privată.

Pentru regele Charles, problema este cu atât mai delicată cu cât fiul său locuiește din nou în Marea Britanie. Modul în care cele două părți vor gestiona în continuare statutul, securitatea și aparițiile publice va putea influența relațiile dintre Harry și familia regală în perioada următoare.