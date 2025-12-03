Cât mai valorează, de fapt, o pensie în România. Situația reală în funcție de puterea de cumpărare

Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS) arată că pensia medie lunară din România — la nivel național — a fost 2.932 lei în perioada aprilie–iunie 2025. În termeni nominali, cifra e mai mare față de anul precedent, dar realitatea este mult mai dură: inflația și creșterea generalizată a prețurilor au redus dramatic puterea de cumpărare.

Conform raportului anual al Banca Națională a României (BNR), inflația s-a situat la 5,14% în 2024. Implicit, ceea ce se putea cumpăra cu o pensie medie în 2023, în 2025 costă considerabil mai mult. Iar majorările mici ale pensiei nu acoperă saltul dramat­ic al prețurilor la alimente, utilități și servicii.

Un pensionar cu venituri medii a pierdut aproximativ 275 de lei în puterea de cumpărare într-un singur an. Motivul: prețurile la medicamente au crescut cu circa 5%, iar cele la alimente de bază — ulei și pâine — cu aproximativ 10%.

Pe fondul acestor creșteri, indexarea modestă sau absentă a pensiilor nu ține pasul cu inflația reală. Chiar dacă talonul arată aceeași sumă, ceea ce poate cumpăra un pensionar cu acei bani s-a redus semnificativ.

Date oficiale de la insituțiile statistice și de protecție socială confirmă trendul. Scumpirile repetate ale utilităților, alimentelor, costurilor medicale și ale serviciilor de bază erodează constant valoarea reală a pensiei.

Să luăm un pensionar cu pensie medie pe țară — de 2.900–3.000 lei pe lună. Din acești bani, costurile obligatorii pentru mâncare, utilități, medicamente, transport și întreținere acoperă deja o parte semnificativă din sumă. Orice cheltuială neașteptată (medicină, reparații, încălzire suplimentară, facturi mari) dezechilibrează bugetul.

Criza prețurilor la alimente și la energie în 2025 a dus la facturi și alimentație mult mai scumpe. Pensionari din orașe medii raportează cheltuieli lunare mai mari ca pensia. În satele unde economia informală e predominantă, pensionarii recunosc că reduc strictul necesar — mai puține alimente de calitate, medicamente amânate sau înlocuite cu remedii — doar ca să supraviețuiască

Realitatea pensiilor variază mult în funcție de locul unde trăiești. În orașele mari, costurile vieții — utilități, transport, medicină, locuință — sunt ridicate. În mediul rural, prețurile pot fi mai mici, dar accesul la servicii, medicamente și transport public este redus, iar opțiunile de venituri alternative sunt limitate.

Un pensionar dintr-un județ central sau de vest poate avea un trai mai apropiat de medie, dar unul dintr-o zonă periferică sau mai săracă simte impactul și mai acut: facturile de iarnă sunt greu de plătit, accesul la servicii medicale e problematic și costurile incomodităților (drumuri, căldură) sunt mai mari relativ la venit.

Această variabilitate transformă pensia nominală într-o marjă fragilă — ceea ce valorează „la București” nu valorează la fel „la Vaslui” sau „la Gorj”.

În 2025, autoritățile au încercat să atenueze efectele scăderii puterii de cumpărare. Există scheme de sprijin la energie pentru pensionarii cu venituri reduse, facilități sociale și unele programe de ajutor alimentar. Dar aceste măsuri sunt temporare, limitate și nu abordează problema structurală: pensia reală scade constant, fără compensare reală.

Chiar și cu aceste sprijinuri, mulți pensionari rămân în pragul subzistenței — mai ales cei singuri, din mediul rural sau cei fără familie apropiată. Orice cheltuială neașteptată — reparații, medicamente, transport — ar putea destabiliza întreg bugetul lunar.