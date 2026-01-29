Nicuşor Dan a evitat să acuze PSD de blocarea reformelor Guvernului: Fiecare partid din coaliție are un anumit public

Preşedintele Nicuşor Dan a evitat să spună dacă este sau nu de acord cu opiniile celor care consideră că PSD blochează reformele Guvernului. „Aşa cum am spus, fiecare din partidele astea are un public şi se întâmplă că publicurile lor îşi doresc altceva”, a spus acesta, la un post TV.

Întrebat, joi seară, dacă este de acord cu afirmația premierului potrivit căreia PSD blochează reformele Guvernului, șeful statului a evitat să răspundă. „Aşa cum am spus, fiecare din partidele astea are un public şi se întâmplă că publicurile lor îşi doresc altceva”, a explicat acesta, la Digi 24.

Preşedintele a susținut că tocmai aceste diferențe fac dificilă ajungerea la acorduri pe anumite subiecte. „Publicul USR își dorește un stat mai suplu, publicul PSD își dorește o anumită formă de protecție, să împaci aceste două lucruri e dificil”, a mai spus acesta.

Nicuşor Dan a arătat că, dincolo de dezacorduri, partidele care formează coaliția au reușit să colaboreze pe teme prioritare.

„Ce e important este că ei, împreună, reuşesc să atingă nişte obiective de etapă, cum ar fi OCDE-ul, cum ar fi negocierea PNRR-ului şi marea oportunitate care va fi pentru 2026 de a lua până în august o sumă importantă de bani europeni. Aşa e în politică, când partidele care compun coaliţia au opţiuni diferite pe multe teme”, a explicat șeful de stat.

Întrebat dacă are un sfat pentru premierul Ilie Bolojan legat de modul de conducere a Guvernului sau cu privire la stilul de a acţiona, președintele a refuzat să răspundă direct.

„Nu o să vă răspund la întrebarea asta. Bineînţeles că avem tipul ăsta.... multe discuţii de tipul ăsta sunt în spatele uşilor închise, dar eu, din poziţia mea de mediator, nu vreau să intru în discuţia asta”, a explicat Nicuşor Dan.

Ulterior, chestionat dacă premierul ar putea face lucrurile diferit, în special în relația cu PSD, șeful statului a spus că „tot timpul e loc de mai bine”, precizând că lasă această afirmație „în zona filosofică”, deoarece nu dorește să interfereze în relațiile dintre partide.