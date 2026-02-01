Predoiu, mesaj de Ziua Direcției Generale de Protecție Internă din MAI 

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca „Mr. Schengen”, și-a arătat, cu ocazia Zilei Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) din MAI, aprecierea față de profesionalismul, discreția și rigurozitatea cu care angajații direcției își desfășoară activitatea. „Cu prilejul Zilei Direcției Generale de Protecție Internă, transmit aprecierea mea și respectul cuvenit pentru profesionalismul, discreția și rigoarea cu care vă îndepliniți misiunea”, a afirmat acesta, potrivit MAI.

Într-un context regional marcat de tensiuni, instabilitate și amenințări hibride, de la criminalitate organizată și migrație ilegală până la atacuri cibernetice și dezinformare, Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, susține că DGPI este un pilon esențial pentru protejarea integrității instituționale și funcționarea eficientă a Ministerului Afacerilor Interne.

„În egală măsură, rolul DGPI crește odată cu digitalizarea administrației și a serviciilor publice. Modernizarea înseamnă eficiență, dar și noi suprafețe de risc. Implicarea DGPI în proiecte strategice, cu accent pe securitatea cibernetică și întărirea încrederii în serviciile publice electronice, arată că digitalizarea responsabilă se face cu reguli, cu protecții și cu responsabilitate instituțională”, a afirmat Predoiu.

Ministrul a afirmat că DGPI contribuie, totodată, la cooperarea interinstituțională și internațională, prin participarea la exerciții dedicate protejării infrastructurilor critice și gestionării amenințărilor hibride. De asemenea, direcția coordonează mecanisme de prevenire a radicalizării și a discursului instigator la ură.

„La fel de importantă este contribuția DGPI la coordonarea mecanismelor de cooperare națională în domenii sensibile pentru coeziunea socială și siguranța comunitară, precum prevenirea radicalizării și a discursului instigator la ură, prin lucrul instituționalizat în cadrul grupurilor de lucru și prin evaluarea periodică a riscurilor și progresului”, a mai declarat acesta.

În final, Predoiu a felicitat angajații pentru contribuția la creșterea rezilienței instituționale, pentru sprijinul acordat proceselor de digitalizare și pentru întărirea capacității de prevenire a noilor amenințări.

„La mulți ani, DGPI! Mult succes în îndeplinirea misiunilor viitoare și respect pentru fiecare profesionist care servește România cu demnitate”, a mai afirmat acesta.