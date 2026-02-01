Cătălin Predoiu avertizează asupra riscurilor interdicțiilor online pentru minori și pledează pentru educație digitală

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a publicat pe Facebook un amplu punct de vedere privind libertatea de exprimare, accesul minorilor la conținutul online și limitele interdicțiilor într-o societate democratică.

Predoiu afirmă, încă de la început, că este „de principiu” împotriva interdicțiilor generale, inclusiv atunci când este vorba despre accesul minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. În opinia sa, astfel de măsuri nu rezolvă problema de fond și sunt extrem de greu de aplicat în condițiile tehnologiei actuale.

„De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat”, a scris Cătălin Predoiu.

Ministrul atrage atenția că platformele online au atât riscuri, cât și beneficii clare, atunci când sunt utilizate responsabil. El menționează stimularea creativității, menținerea legăturilor sociale și accesul rapid la informație, subliniind că multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului.

Predoiu susține că o interdicție totală ar fi nu doar ineficientă, ci și contraproductivă. „Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție”, a explicat el.

În opinia sa, obstacolele tehnice pot fi depășite cu ușurință, iar soluția reală nu poate veni decât din educație. Predoiu avertizează că „libertatea fără educație este la fel de periculoasă”, indicând necesitatea unei abordări echilibrate.

În locul interdicțiilor, Cătălin Predoiu pledează pentru investiții consistente în educația socială și digitală. El consideră că programa școlară ar trebui să includă cursuri dedicate axiologiei și explicării pericolelor mediului online pentru minori.

„Copiii trebuie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice din mediul online”, a scris ministrul, avertizând că lipsa acestor repere îi poate transforma pe minori în victime ale dezinformării și ale presiunii de grup.

Pentru a-și susține argumentul, Predoiu face o paralelă cu taberele de pregătire fizică din secolul trecut, unde copiii învățau să se descurce în natură și în situații de pericol. „Nu s-a mers pe interdicția copiilor de a intra în pădure”, subliniază el, argumentând că abordarea educațională este mai eficientă decât restricția absolută.

Ministrul respinge ideea interzicerii accesului online pentru minorii sub 15 ani, despre care spune că „nu rezolvă nimic” și că ar consuma resurse uriașe pentru aplicare. Mai mult, avertizează că o astfel de politică ar putea duce la „umplerea centrelor de detenție cu minori”.

Un alt punct sensibil abordat de Cătălin Predoiu este cel al mecanismelor necesare pentru aplicarea interdicțiilor. El explică faptul că un asemenea sistem ar presupune monitorizarea accesului la conținut, colectarea de date și supraveghere în masă.

„Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce privește limitele democrației”, a avertizat ministrul.

Cătălin Predoiu își extinde analiza și asupra libertății de exprimare în cazul adulților. El afirmă că este, de asemenea, împotriva interdicțiilor generale, dar recunoaște existența unor limite stabilite prin lege.

„Am fost adesea criticat pe nedrept pentru că Poliția sancționează un anumit tip de conținut online sau că sancționează campania electorală online după închiderea campaniei. Dar aceasta este prevederea legii române în vigoare. Poliția este obligată să o aplice”, a scris el.

Predoiu consideră că există o „cale de mijloc”, bazată pe libertatea de exprimare, dar cu interdicții clare privind instigarea la violență și conținutul violent. El avertizează că extinderea sancțiunilor către conținut ideologic sau politic ar putea conduce „direct către o lume orwelliană”.

În finalul mesajului, Cătălin Predoiu precizează explicit că poziția exprimată este una politică, formulată din perspectiva sa de avocat, senator și membru al unui partid care are „în ADN-ul său ideologic libertatea și valori conservatoare”.

El subliniază că Ministerul Afacerilor Interne nu stabilește limitele legale ale libertății de exprimare sau accesului la informație, ci are obligația de a aplica legislația adoptată de Parlament.