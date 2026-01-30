Cătălin Predoiu, la inaugurarea Secţiei 9 Poliţie. Ce investiții urmează să facă MAI

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, cunoscut ca Mr. Schengen, a prezentat joi investițiile realizate de minister în ultimii ani, subliniind că acestea au transformat Ministerul Afacerilor Interne în instituția cu cea mai avansată dotare din întreaga sa istorie, potrivit site-ului MAI.

„Aceste investiții reprezintă resurse directe pentru siguranța publică”, a declarat Predoiu cu ocazia inaugurării noului sediu al Secției 9 Poliție București.

Ministrul a explicat că programul derulat între 2023 și 2025 a permis finalizarea a 78 de obiective, cu o valoare totală de 183 de milioane de euro, destinat structurilor pentru ordine și siguranță publică – Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Serviciul pentru Imigrări.

Ministrul a detaliat că fondurile MAI au fost utilizate pentru construirea și modernizarea sediilor și a centrelor operaționale, dar și pentru dotări tehnologice și logistice: laboratoare, drone, avioane, elicoptere, nave, autospeciale, scannere, drug-testere, mijloace de protecție pentru intervenții, camere de filmare pentru patrule și infrastructură digitală.

Au fost realizate consolidări, reconstrucții și modernizări pentru creșterea standardelor generale de dotare.

„O clădire sau o dotare nu rezolvă problemele de una singură. Ele sunt instrumente; eficiența lor depinde de modul în care sunt utilizate și de cultura profesională a celor care le operează. Așteptările cetățenilor sunt clare și legitime”, a subliniat Predoiu.

Noul sediu al Secției 9 Poliție a fost construit pe locul vechii clădiri, demolată anterior, cu un cost de aproximativ 46 de milioane de lei. Pe durata construcției au fost aplicate măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului și comunității, conform standardelor Băncii Mondiale.

Investiția face parte din Proiectul „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență”, finanțat prin Acordul de Împrumut România – Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat în 2019 și ratificat prin Legea nr. 89/2020.