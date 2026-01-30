Politica

Cătălin Predoiu, la inaugurarea Secţiei 9 Poliţie. Ce investiții urmează să facă MAI

Cătălin Predoiu, la inaugurarea Secţiei 9 Poliţie. Ce investiții urmează să facă MAICătălin Predoiu. Sursa foto: facebook / Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, cunoscut ca Mr. Schengen, a prezentat joi investițiile realizate de minister în ultimii ani, subliniind că acestea au transformat Ministerul Afacerilor Interne în instituția cu cea mai avansată dotare din întreaga sa istorie, potrivit site-ului MAI.

Cătălin Predoiu, la inaugurarea Secţiei 9 Poliţie

„Aceste investiții reprezintă resurse directe pentru siguranța publică”, a declarat Predoiu cu ocazia inaugurării noului sediu al Secției 9 Poliție București.

Ministrul a explicat că programul derulat între 2023 și 2025 a permis finalizarea a 78 de obiective, cu o valoare totală de 183 de milioane de euro, destinat structurilor pentru ordine și siguranță publică – Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Serviciul pentru Imigrări.

„Pentru Poliția Română, au fost recepționate 41 de obiective în valoare de aproape 75 de milioane de euro. În ultimă instanță, aceste investiții nu sunt doar logistice, ci reprezintă o investiție reală în siguranța cetățeanului și a comunităților”, a adăugat Predoiu.

Pentru ce au fost folosite fondurile MAI

Ministrul a detaliat că fondurile MAI au fost utilizate pentru construirea și modernizarea sediilor și a centrelor operaționale, dar și pentru dotări tehnologice și logistice: laboratoare, drone, avioane, elicoptere, nave, autospeciale, scannere, drug-testere, mijloace de protecție pentru intervenții, camere de filmare pentru patrule și infrastructură digitală.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Au fost realizate consolidări, reconstrucții și modernizări pentru creșterea standardelor generale de dotare.

„O clădire sau o dotare nu rezolvă problemele de una singură. Ele sunt instrumente; eficiența lor depinde de modul în care sunt utilizate și de cultura profesională a celor care le operează. Așteptările cetățenilor sunt clare și legitime”, a subliniat Predoiu.

Noul sediu al Secției 9 de Poliție

Noul sediu al Secției 9 Poliție a fost construit pe locul vechii clădiri, demolată anterior, cu un cost de aproximativ 46 de milioane de lei. Pe durata construcției au fost aplicate măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului și comunității, conform standardelor Băncii Mondiale.

Investiția face parte din Proiectul „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență”, finanțat prin Acordul de Împrumut România – Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat în 2019 și ratificat prin Legea nr. 89/2020.

  1. Bosz Goroy spune:
    30 ianuarie 2026 la 10:47

    Domnu PREDOIU; Ati devenit tatal incalcarii si ocolirii legii politiei, sunteti regele numirilor si imputernicirilor la comanda de tot soiul fara a se organiza concursurile de competenta prevazute de lege. In loc sa aplicati legea ati ajuns sa numiti slugoi politici de tot felul in functii de comanda, slugoi care au ca prima sarcina politia politica, adica va raporteaza zilnic ce fac , unde se duc, cu cine se vad, adversarii dumneavoasta politici. Facem investitii in echipamente, dar sefii imputerniciti de dvs la comanda iau note de 2 si 3 de indata ce se organizeaza , foarte rar, un concurs pentru functia pe care ei deja o mulg de bani de ani de zile. Poate candva vaine randul si MAI ului sa fie scuturat de gunoaiele de care e plin, dar mi -e greu sa cred, pentru ca modelul corupt al agiei otomane a fost preluat si folosit de la infiintarea statului roman, si nu a fost niciodata altfel, nu se cunoaste altfel de mod de a face lucrurile

