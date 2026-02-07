Ciucu, despre avocata Adriana Georgescu: Grindeanu a angajat-o. Este fix ce nu trebuie să fie în politică

Apar noi detalii despre avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat în emisiunea Business Insider că Georgescu ar fi încercat să îl convingă să o susțină în obținerea unor funcții politice, însă a respins solicitarea, subliniind că astfel de cereri „nu țineau de puterea sa politică”.

Edilul a adăugat că avocata a avut, de asemenea, intenția de a se implica în campania sa electorală din decembrie anul trecut, creând grupuri de susținere pe WhatsApp, însă în final nu a făcut parte din echipa oficială de campanie.

„Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai, facem o poză!”, a explicat primarul, referindu-se la modul în care Georgescu apărea frecvent în fotografii publice și în preajma altor lideri PNL, fără a avea un rol oficial.

Referitor la fotografia în care apare alături de Georgescu, primarul a afirmat că imaginea a fost realizată la Comisia de Transport, unde era invitat să vorbească despre transportul public din Capitală.

Întrebat dacă aceasta se afla în organizație în momentul în care a devenit preşedintele PNL Bucureşti, Ciucu a răspuns că nu își amintește acest aspect.

„Nici nu mai ştiu. Cred că era înainte să vin eu în 2016, în zonă. Dar, na, o vedeai la partid. E o poză în care-mi vorbeşte. E o poză la Comisia de Transport. La un moment dat, nu eu am pus-o, domnul Grindeanu a angajat-o şi ea conducea Comisia de Transport pe Bucureşti. Şi îmi spunea ceva, la ureche, că eram şi eu invitat ca primar al Sectorului 6 să vorbesc spre transportul public în Bucureşti. Aia e marea poză. Deci eu, da, o ştiu. Nu zic că nu o ştiu”, a afirmat el.

Întrebat dacă avocata i-a solicitat vreodată vreun favor, Ciprian Ciucu a răspuns că aceasta cerea sprijin politic

„Cerea, de obicei, lucruri care nu ţineau de mine. De genul, să fie susţinută politic în nu ştiu ce poziţii”, a declarat primarul Capitalei.

În schimb, Ciucu a declarat că nu a avut emoții legate de stenogramele DNA, însă l-a deranjat faptul că avocata a solicitat bani în numele său.

„Absolut. Deci tupeul să ceară bani în numele meu m-a deranjat enorm”, a arătat edilul.

El a declarat că membra PNL nu a contribuit la campania sa și că, deși a încercat să se implice prin crearea unor grupuri de susținere pe WhatsApp, el nu a acceptat acest lucru.

„N-a contribuit. M-a sunat că vrea să ajute, să aducă. Nu mă interesează, nu. Deci a avut tentativă, făcuse nişte grupuri de susţinere pe WhatsApp. Am ieşit din ele. N-a fost în echipa de campanie. Nu m-am văzut cu ea, cred că în ultimul an, poate în vreun context la partid. De Crăciun se mai fac evenimente. Adică, nu într-un context privat, tête-à-tête, doar la partid, întâmplător”, a continuat el.

Mai mult, Ciucu a afirmat că avocata Georgescu nu este potrivită pentru politică.

„Deci n-am avut niciun fel de legătură. O ştiu, ştiu cine este. Este fix ce nu trebuie să fie în politică. Nu este avocata PNL. N-a fost niciodată avocata PNL”, a încheiat el.

Avocata Adriana Georgescu a fost prinsă de procurorii DNA în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro mită pentru intervenții în justiție. Complicele său, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, a fost implicat în aceeași anchetă. Instanța supremă a admis contestațiile celor doi și a dispus plasarea lor în arest la domiciliu, cu obligația de a purta permanent dispozitive electronice de supraveghere.

Potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Adriana Georgescu ar fi solicitat sume cuprinse între 100.000 și 1.000.000 de euro, destinate campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei. De asemenea, aceasta ar fi pretins că, prin intermediul unei alte persoane, ar putea influența ministrul Transporturilor. Complicele său lăsa să se creadă că are influență asupra unor judecători de la Tribunalul București, precum și asupra procurorului-șef al DNA.