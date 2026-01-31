Exclusiv. Ludovic Orban a propulsat-o în politica mare pe Adriana Georgescu. Ițele penale ale cuplului

Stenograme DNA șocante, flagrant de mită ca în anii 90, zvonuri despre amantlâc cu fostul președinte al PNL, zeci de poze cu cei mai importanți politicieni. Protagonistă – o avocată, arestată pentru trafic de influență. Dincolo de aceste lucruri, încă neprobate întru totul, ceva e sigur: avocata a fost mult timp în preajma lui Ludovic Orban. E implicat în mizerii sau e un sacrificat care să scape turma?

Adriana Mihaela Georgescu a intrat în Baroul București la 1 aprilie 2005, conform datelor instituției. Probabil că, fie nu i-a mers prea bine financiar, fie pentru că în 2008, intrată în PNL, s-a gândit că o carieră politică i-ar aduce un altfel de statut. Astfel, avocata s-a suspendat din Barou după ce a reușit o angajare la CNAIR, companie aparținând de Ministerul Transporturilor. Acolo era ministru Ludovic Orban. Tocmai se afla în plin scandal cu contractul pentru Transalpina dintre CNAIR și Nelu Iordache.

Adriana Georgescu și-a agățat roba în cui, conform legii, și a început mersul lung al angajatului la stat cu năzuința de a reuși în politică.

Cum s-a învârtit prin stafful PNL Adriana Georgescu, între 2008-2020

Anul 2008 a fost un an cu noroc pentru Adriana Georgescu. Job nou, cumpărarea unui apartament de 110 mp și ascensiunea în PNL.

Coincidență sau nu, după ce Ludovic Orban a părăsit ministerul, consiliera Georgescu se mută, în anul 2009, la Ministerul Economiei/Finanțelor, deținut la acel moment de PNL. Norocul liberal bătuse din nou la ușa blondei!

Adriana Georgescu s-a angajat la Finanțe în perioada în care Sebastin Vlădescu era ministru. Timp de 4 ani, acest minister a fost condus consecutiv de liberalii Sebastian Vlădescu și Gheorghe Ialomițeanu. Acesta din urmă nu cred că a ținut-o ca angajată pentru că nu am reușit să obțin o confirmare. Poate va spune domnul Ialomițeanu dacă a prins-o consilieră în minister și de ce a plecat.

Fosta avocată Adriana Georgescu cu siguranță că nu se simțea prea bine în staff-ul de la Finanțe, fiindcă s-a agitat și, în 2013, când la Ministerul Transporturilor a fost desemnată liberala Ramona Mănescu, s-a angajat acolo. Consilier personal al ministrului. Greu de crezut că nu i-a pus cineva o pilă strașnică pentru o astfel de funcție. Nu a stat prea multe luni, pentru că nici Mănescu nu a fost decât 7 luni ministru.

Conform declarației de avere, Adriana Mihaela Georgescu a câștigat de la Ministerul Transporturilor, în lunile din 2013 în care a fost consilier, suma de 24.881 lei.

Ludovic Orban, în perioada „Cine nu sare ia condamnare”

Era perioada lui Liviu Dragnea, a protestelor din Piața Victoriei, cu plăcuțele suedeze, mânuțele galbene și momâiele pe picioroange și în zeghe. Unul dintre politicienii cei mai în vervă, care săreau în Piață și strigau „Cine nu sare ia condamnare era liderul liberal Ludovic Orban. Era februarie 2017. În Palatul Victoria era instalat Guvernul Grindeanu.

PNL era în opoziție, iar Ludovic Orban tocmai ce fusese agățat într-un dosar penal.

În 2016, înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerea primarului Capitalei, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a făcut un denunț. Spunea că Ludovic Orban i-a cerut 50.000 de euro pentru managerii a două posturi de televiziune. Vâlvă mare ce a fost atunci!

"Pe 1 martie 2016 m-a contactat Ludovic Orban urmând ca ulterior în aceeaşi zi să ne vedem la domiciliul meu. (...) La un moment dat, spre sfârşitul discuţiei, am perceput o cerere de sprijin financiar pentru campania care urma să înceapă. N-am înţeles foarte exact ce doreşte, nu s-a referit la ceva anume”, a declarat denunțătorul Tiberiu Urdăreanu.

Ludovic Orban a negat că ar fi cerut bani, spunând că doar a intervenit pentru niște contracte de publicitate electorală la conducerea a două televiziuni. Consiliat bine din punct de vedere juridic, liberalul l-a dat în judecată pe Urdăreanu.

Procesul s-a judecat rapid, într-un an. În ianuarie 2017, Înalta Curte de Justiție l-a achitat pe Orban în dosarul cu Urdăreanu de la compania UTI.

Ancheta DNA l-a determinat însă pe Ludovic Orban să se retraga din cursa pentru Primăria Capitalei și din functiile de prim- vicepreședinte al PNL și vicepresedinte al Camerei Deputaților. Dar, în 2018, având în vedere decizia ICCJ din procesul cu Tiberiu Urdăreanu, Ludovic Orban a fost achitat și în dosarul DNA. La recursul cerut de DNA, tot liderul liberal a avut câștig de cauză. Nu mai era penal.

Surse din cercul politic spun că din această perioadă de consum justițiar datează un ajutor profesional venit din partea avocatei Adriana Georgescu. Femeia se întorsese în avocatură, fiindcă n-a mai prins niciun post bun la stat.

Zvonurile că „Ada” e „gagica” lui Orban circulau în rândul politicienilor și al jurnaliștilor de pe politic încă de când liberalul era ministru la Transporturi, dar la fel se vorbea și despre amantele altor lideri liberali sau pesediști. Oamenii din presă știu multe, dar sunt și informații pe care nu le pot face publice. Vă pot spune doar că „duduile” sunt cele care vorbesc și vor să se laude cu iubitul din partid.

Avocata Georgescu s-a ținut scai de Ludovic Orban

Expresia „s-a ținut scai” se folosește în cazurile în care două persoane se mișcă împreună pe același traseu, când par inseparabile. Nu e vorba neapărat de o relație amoroasă, așa cum s-a vehiculat. Dar ceva ițe îi leagă.

Ludovic Orban spune acum că nu o prea cunoștea pe avocata care afirma prin partid că e „gagica” lui. Neagă că ar fi fost apropiați, deși au fost și politicieni care nu s-au ferit să confirme zvonurile în mod public.

„Cine spune că suntem apropiați? Această afirmație este o mizerie incalificabilă ca atunci când o persoană este prinsă într-un flagrant, să-i asociezi numele cu altcineva care nu are nicio legătură nici cu persoana respectivă, nici cu treaba respectivă. Nu am absolut niciun fel de legătură, nu este apropiată de mine. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar fi venit în Forța Dreptei sau nu ar fi avut vreo poziție lângă mine?!?”, a răspuns Ludovic Orban acestei dezvăluiri ce se regăsește și în stenogramele avocatei.

În Forța Dreptei, partid pe care Orban l-a înființat în decembrie 2021, după ce a plecat din PNL, nu avea ce post să-i ofere.

Dar, în 2019, când Ludovic Orban era președintele PNL, Adriana Georgescu a avut un zvâc în filiala PNL Sector 1. Așa apare scris pe pagina oficială a PNL, când blonda se pregătea să candideze la alegerile din 2020.

Acum, după izbucnirea scandalului cu DNA, liberalii din Sectorul 1, au șters pagina la care se face referire în linkul din foto. De asemenea, declarația de avere a „consilierei” Georgescu ori a fost ștearsă de pe site-ul Primăriei Sector 1, ori avocata nu a fost niciodată aleasă în Consiliul local și, deci, e o mare minciună.

Ca să arătăm că Adriana Georgescu nu era o simplă membră în partidul al cărui președinte era în 2019 Ludovic Orban, iat-o într-o imagine din acel an preelectoral. Blonda era invitată și prezentată în emisiunile de la B1 unde participau personaje cu funcții importante în PNL.

Nicușor Dan l-a ejectat pe Orban de la Cotroceni din cauza „scaiului”

În referatul procurorilor DNA există o informație care ne luminează cu privire la ejectarea lui Ludovic Orban, consilier al președintelui, produsă în luna noiembrie 2025. Atunci am crezut cu toții că pe liberal l-a luat gura pe dinainte și a vorbit într-un interviu despre niște lucruri, fără să-l consulte anterior pe președintele Nicușor Dan.

De fapt, procurorii începuseră ancheta împotriva avocatei la începutul lunii octombrie 2025, plasaseră în anturajul ei un investigator sub acoperire, iar când au avut denunțul omului de afaceri Jan Tucan și stenogramele în care avocata se lăuda că a fost „gagica” lui Orban și că poate duce bani lui Bolojan și Nicușor Dan, l-au anunțat pe președinte. Iar în noiembrie a urmat demiterea lui Ludovic Orban.

Așteptăm cu interes informații despre ce descoperă procurorii în telefonul și laptopul avocatei-politician, dar și probe că respectiva inculpată sau „prietenii” ei au făcut donații în campania electorală. Deocamdată, rămânem doar cu Ludovic Orban prins în insectar ca o ultimă relicvă a vechiului PNL, dar o „mandolină” bună de cântat la nevoie.