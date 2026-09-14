Războiul tarifelor ajunge în energia verde. Ce se schimbă

Barierele comerciale pentru tehnologiile de energie curată s-au extins în ultimii ani, de la tarife pentru panouri solare și vehicule electrice până la restricții privind mineralele critice și echipamentele pentru rețelele electrice, potrivit Politico.

Măsurile adoptate de Statele Unite, Uniunea Europeană, Brazilia și alte economii urmăresc în principal protejarea producției interne și reducerea dependenței de importuri, în special din China.

Creșterea acestor restricții are însă efecte asupra întregului lanț de aprovizionare pentru electrificare, într-un moment în care țările investesc masiv în rețele, surse regenerabile, baterii și alte tehnologii necesare pentru acoperirea cererii tot mai mari de electricitate. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) avertizează că noile politici comerciale pot modifica fluxurile globale de produse și pot crește costurile proiectelor energetice.

Statele au introdus în ultimii ani tarife, taxe antidumping, cerințe privind producția locală și alte măsuri care afectează atât materiile prime și componentele, cât și produsele finite.

Potrivit unei analize publicate de IEA în august 2026, tarifele pentru baterii, vehicule electrice, electrolizoare, pompe de căldură și turbine eoliene au crescut în ultimii doi ani. În cazul energiei solare, rata medie a taxelor aplicate de-a lungul lanțului de aprovizionare a crescut de nouă ori între 2023 și 2024.

Tendința este importantă pentru proiectele de electrificare, deoarece multe dintre acestea depind de echipamente produse în mai multe țări. O restricție aplicată unei componente poate influența costul întregului proiect și poate întârzia livrările.

Situația este vizibilă în special în sectorul rețelelor electrice. Companiile de utilități trebuie să modernizeze infrastructura existentă pentru a face față creșterii consumului și conectării unui număr tot mai mare de proiecte regenerabile.

Administrația președintelui Donald Trump a introdus în august noi restricții privind anumite echipamente pentru rețelele electrice. Un ordin executiv permite blocarea achiziției, vânzării sau instalării unor echipamente produse de companii străine considerate potențiale riscuri pentru securitatea națională.

Ordinul nu nominalizează anumite țări, urmând ca Departamentul Energiei să stabilească echipamentele și companiile vizate.

Karen Wayland, directorul executiv al GridWise Alliance, organizație care reprezintă companii și furnizori implicați în infrastructura energetică americană, a declarat că măsurile comerciale pot accentua problemele existente în lanțurile de aprovizionare.

Potrivit acesteia, transformatoarele au în prezent termene de livrare de aproape doi ani și jumătate, iar prețurile lor au crescut cu 158% față de mai 2020. Alte echipamente, precum aparatele de comutație și regulatoarele de tensiune, au de asemenea termene de livrare de cel puțin un an.

Administrația americană susține că ordinul vizează în principal țări aflate sub embargou militar și că Departamentul Energiei va ține cont atât de securitatea națională, cât și de necesitatea extinderii rețelei.

Uniunea Europeană urmărește o strategie similară în ceea ce privește consolidarea industriei proprii. Comisia Europeană a propus introducerea unor cerințe de tip „Made in Europe” pentru anumite tehnologii curate achiziționate de autoritățile publice.

Măsura are ca obiectiv dezvoltarea producției europene și reducerea dependenței de importuri. Operatorii de rețele avertizează însă că aplicarea unor cerințe rigide privind originea produselor ar putea limita opțiunile de achiziție într-o perioadă în care Europa nu produce suficiente componente pentru anumite echipamente.

Asociația Europeană a Operatorilor de Distribuție a Energiei Electrice (E.DSO) a arătat că Europa nu dispune de suficiente capacități pentru producția unor tehnologii esențiale, inclusiv anumite componente pentru transformatoare.

„În astfel de contexte, cerințele rigide privind originea nu ar consolida capacitatea europeană pe termen scurt, ci ar limita achizițiile și ar crește costurile”, a transmis organizația într-un document publicat în august 2026.

O parte importantă a dezbaterii comerciale este legată de poziția Chinei în industria tehnologiilor curate. Companiile chineze au o prezență importantă în producția de panouri solare, baterii și vehicule electrice, iar mai multe state încearcă să dezvolte alternative interne.

Măsuri similare au fost adoptate și în economii emergente. Brazilia, de exemplu, a majorat tarifele pentru vehicule electrice și panouri solare.

Chris Aylett, cercetător la Chatham House, a explicat că motivația economiilor emergente diferă în parte de cea a statelor occidentale. Aceste țări urmăresc și ele să dezvolte industrii locale și să obțină o parte din investițiile generate de economia verde.

Datele citate de cercetător indică o scădere a exporturilor chineze de panouri solare și vehicule electrice către Brazilia între 2024 și 2025, după majorarea tarifelor.

În același timp, asociația braziliană pentru energia solară Absolar a indicat tarifele printre factorii care au contribuit la încetinirea dezvoltării capacităților fotovoltaice.

Problema ridicată de industrie și de analiști este echilibrul dintre dezvoltarea producției locale și accesul la tehnologii la prețuri competitive.

O analiză publicată de Banca Centrală Europeană în 2026 a avertizat că barierele comerciale pot face tehnologiile verzi mai scumpe în raport cu alternativele convenționale. În consecință, adoptarea unor tehnologii precum panourile solare, bateriile sau vehiculele electrice ar putea fi mai lentă.

În Statele Unite, industria solară susține că tarifele pot contribui la relansarea producției interne, însă producătorii au nevoie de timp pentru a extinde capacitățile și pentru a construi lanțuri locale de aprovizionare.

Tim Pawlenty, directorul executiv al Solar Energy Industries Association, a arătat că nivelul și momentul introducerii tarifelor trebuie corelate cu ritmul în care producția americană poate fi dezvoltată.

„Trebuie să ne asigurăm că avem suficient timp pentru a transforma și moderniza lanțul de aprovizionare”, a declarat Pawlenty.

Politicile comerciale adoptate în Statele Unite, Europa și alte regiuni reflectă o schimbare a modului în care guvernele privesc industria energiei curate. Pe lângă obiectivele climatice, producția locală, securitatea energetică și accesul la materii prime au devenit priorități.

Pentru companii și consumatori, efectul se poate vedea în costurile echipamentelor și în durata proiectelor de infrastructură. În același timp, autoritățile consideră că dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare locale poate reduce vulnerabilitatea pe termen lung.

Extinderea barierelor comerciale nu oprește investițiile în energia curată, dar adaugă un nou factor de cost și de planificare pentru industrie. Evoluția politicilor comerciale și capacitatea statelor de a-și dezvolta producția internă vor influența ritmul în care tehnologiile de electrificare se vor extinde în următorii ani.