Provocare mortală pe TikTok. Cinci copii și-au pierdut viața deja

Provocare mortală pe TikTok. Cinci copii și-au pierdut viața deja
Mai mulți părinți din Regatul Unit au inițiat o acțiune legală împotriva TikTok, susținând că platforma ar putea fi legată de decesele copiilor lor, în urma participării la o provocare periculoasă cunoscută sub numele de „blackout challenge”, potrivit Sky News.

Procesul, deschis în Statele Unite, încearcă să obțină acces la date care ar putea clarifica circumstanțele în care au murit minorii. Prima audiere este programată pentru această săptămână.

Contextul cazurilor investigate

Liam Walsh și-a pierdut fiica, Maia, în urmă cu trei ani. Copila avea 13 ani atunci când a fost găsită inconștientă. Un alt caz este cel al lui Noah Gibson, în vârstă de 11 ani, care a murit pe 9 decembrie 2021, după ce a fost descoperit fără reacție în dormitorul său de către fratele său.

Mama sa, Louise Gibson, a relatat că sora lui Noah a încercat să ajute la resuscitare, însă eforturile nu au avut rezultat.

„Când verificam telefonul lui Noah, căutam mesaje de la colegii de școală. Căutam bullying”, a declarat Louise Gibson. „Nu m-am gândit nicio clipă să verific rețelele sociale, să văd ce vizionase.”

În lunile următoare, alte trei familii au trecut prin experiențe similare. Jools, în vârstă de 14 ani, fusese acasă cu prietenii întreaga zi. La aproximativ o oră după ce aceștia plecaseră, a fost găsit inconștient de mama sa, Ellen Roome.

Alte situații similare

Archie, în vârstă de 12 ani, urma să meargă la cinema cu mama sa, Hollie Dance. În schimb, aceasta a apelat serviciul de urgență. Apelul a durat patru minute și 23 de secunde. Archie a rămas ulterior patru luni conectat la aparate de susținere a vieții, după care a decedat.

Isaac, un copil de 13 ani descris de mama sa, Lisa Kenevan, drept „glumeț”, a fost găsit, de asemenea, inconștient. Dispozitivele sale electronice au fost ridicate de poliție, iar pe acestea au fost identificate înregistrări video realizate aparent prin TikTok, dar nepublicate, în care Isaac arăta spre gât și râdea.

Toți cei cinci părinți consideră că moartea copiilor lor ar fi survenit în timpul încercării așa-numitei „blackout challenge”, o provocare periculoasă care implică privarea de oxigen.

Demersurile legale și poziția TikTok

Provocarea este cunoscută de mai mulți ani și este interzisă pe platformele majore de social media, inclusiv TikTok. Părinții susțin că minorii ar fi putut vedea conținut legat de această practică pe platformă, deși afirmă că nu dețin dovezi directe.

TikTok a transmis că datele privind conținutul vizualizat de utilizatori ar fi fost șterse conform regulilor de protecție a datelor.

Procesul intentat în SUA are ca obiect „wrongful death” (moarte din culpă) și ar putea permite recuperarea unor date relevante, dacă acestea mai există. Compania a solicitat respingerea acțiunii, argumentând că presupusul prejudiciu a avut loc în Regatul Unit.

Într-un punct de vedere transmis presei, TikTok a declarat: „Transmitem cele mai sincere condoleanțe acestor familii. Interzicem strict conținutul care promovează sau încurajează comportamente periculoase.”

Reprezentanții companiei au mai precizat: „Folosind sisteme robuste de detectare și echipe dedicate, eliminăm 99% din conținutul care încalcă regulile înainte ca acesta să fie raportat.”

Pentru părinți, procesul a devenit o etapă dificilă, care a amânat procesul de doliu. „Nu ai voie să jelești. Nu ai început să jelești”, a spus Hollie Dance.

La rândul său, Liam Walsh a declarat: „Fiica mea merită mai mult decât să fie trecută cu vederea, fără o investigație asupra motivului pentru care a murit.”

