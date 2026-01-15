Tzancă Uraganu a început curățenia de primăvară. Anunțul artistului, pe cine vizează

Manelistul a făcut un anunt dur pe tiktok legat de cei care îl urmăresc. Tzancă Uraganu le-a explicat celor care îl urmăresc dar nu sunt activi că urmează să îi scoată din lista de prieteni.

Cântărețul a făcut un anunț ferm pe o rețea de socializare. Acesta a explicat că urmează să facă curat în lista de prieteni de pe tiktok. Nu de alta, dar o parte dintre aceștia nu îi dau nici like-uri nici nu îi comentează. Așa că a decis să scape de ei, ca să le facă loc adevăraților fani. ”Vă salut prieteni, astăzi va începe curățenia generală în lista asta de tik-tok, pentru că sunt foarte-foarte mulți oameni din toată țara asta și nu mai zic Europa care vor să îi bag la prieteni.

Cu adevărat oameni care chiar îmi urmăresc postările, îmi dau câte un comentariu, câte un like, acolo că așa e frumos. Dar în rest, cei pe care v-am tot băgat în listă, inclusiv pe cei mai, micuți, pe princhindeii care mai susnteți pe aici și n-ați dat în viața voastră un comentariu, un like, un nimic”, a explicat interpretul.

Drept urmare solistul le-a spus celor care nu se mai încadrează că le va da unfollow. ”Așa că la ce doamne iarta-mă țin eu contul puternic de 3 milioane de urmăritori care îi am și oamenii care-mi comentează cu bune cu rele, cum o fi.

De ce să țin eu lista ocupată cu voi să nu mai bag alte câteva sute de mii de oameni. Nu aveți ce să mai căutați, de azi începe unfollow la jumătate din listă”, a mai declarat el.

În ultima perioadă, manelistul este din ce în ce mai selectiv cu oamenii care îi stau în preajmă, dar și cu cei la ale căror evenimente participă.

Drept urmare acum aproape 3 săptămâni a anunțat că nu mai cântă niciun eveniment , în afară de cele la care a fost deja antamat. A explicat atunci că nu mai are timp și că urmează să plece și în vacanțe.