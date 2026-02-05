O nouă provocare periculoasă pe TikTok. Aveți grijă la copii și cuptorul cu microunde!

Un incident petrecut recent în statul Illinois readuce în atenție riscurile asociate unor provocări TikTok care circulă rapid în rândul copiilor și adolescenților, potrivit Fox News.

Un băiat în vârstă de nouă ani a suferit arsuri de gradul doi la nivelul feței și mâinilor după ce a încercat să reproducă un comportament popularizat pe rețeaua de socializare, care presupune încălzirea unei jucării senzoriale în cuptorul cu microunde.

Cazul a fost confirmat de familia copilului și de cadrele medicale care l-au tratat.

Caleb Chabolla, elev în clasa a patra, a fost rănit după ce a introdus în cuptorul cu microunde o jucărie de tip NeeDoh, un obiect asemănător unei mingi antistres, umplut cu un gel elastic.

Potrivit informațiilor publicate de Fox News Digital, copilul a dorit să înmoaie jucăria, așa cum ar fi văzut în cadrul unei provocări TikTok discutate între colegi.

După ce a scos jucăria din cuptor și a început să o strângă, aceasta a explodat, iar gelul fierbinte i-a ajuns direct pe față și pe mâini. Mama copilului, Whitney Grubb, a descris momentul: „L-am auzit țipând foarte tare și l-am văzut alergând spre baie, strigând: «arde, arde»”.

Whitney Grubb a observat că partea dreaptă a feței copilului era acoperită de o substanță gelatinoasă, iar pielea era intens înroșită. Tentativa de a spăla zona afectată a fost prea dureroasă pentru copil, motiv pentru care mama l-a dus de urgență la spital.

Ulterior, Caleb a fost transferat cu ambulanța la Loyola Burn Center, unde a rămas internat peste noapte. Medicii au efectuat proceduri de curățare a arsurilor, cunoscute sub numele de debridare.

Din cauza inflamației severe, ochiul copilului s-a umflat complet. „Pentru că ochiul i s-a închis complet din cauza umflăturii, au chemat și un specialist în oftalmologie, pentru a se asigura că nu există leziuni la nivelul ochiului”, a declarat mama sa.

Potrivit informațiilor primite de familie din partea medicilor, cazul lui Caleb nu este singular. Personalul medical a precizat că alte patru cazuri similare au fost tratate recent, toate fiind legate de încălzirea jucăriilor NeeDoh, ca urmare a unei provocări TikTok devenite virale.

„Caleb auzise despre acest lucru de la colegii săi de la școală”, a explicat Whitney Grubb, subliniind modul rapid în care astfel de tendințe se răspândesc în rândul copiilor, chiar și fără acces direct la platformă.

După aproximativ două săptămâni de îngrijiri medicale și curățarea zilnică a rănilor, Caleb s-a întors la școală. „Fața lui arată mult mai bine. Mai sunt câteva zone care încă se vindecă, dar, în mare parte, pielea s-a refăcut”, a spus mama copilului.

În perioada următoare, acesta va folosi loțiuni cu vitamina E și cremă cu protecție solară pentru a preveni complicațiile.

Whitney Grubb a transmis un mesaj de avertizare pentru alți părinți, în contextul proliferării acestor provocări TikTok:

„Este greu să controlezi fiecare lucru pe care îl face copilul tău. Copiii experimentează și nu cunosc riscurile sau cât de fierbinți pot deveni anumite obiecte într-un timp foarte scurt”.