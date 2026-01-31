Exclusiv. Trendurile momentului în livestreaming. Video cu telefonul sau cu echipa de profesioniști? Ce rol are AI-ul în industria producțiilor video

Din cuprinsul articolului Cum influențează dezvoltarea AI producția și consumul video

Video-ul e rege, iar în ecologia digitală actuală există două abordări în ceea ce privește realizarea. Stilul ,,brut”, al autodidactului entuziast, cu doar un telefon ținut în mână, și stilul ,,elaborat” și ,,finisat”, provenit din școala de televiziune clasică.

,,Să angajez o echipă cu cameră și scule sau să rămânem la filmări cu telefonul?”

Aceasta este una dintre întrebările nelipsite la primele discuții cu un client, ne spune Adrian Cristea, managing partner la New Entertainment Television, companie de streaming online. Întotdeauna răspunsul este că decizia trebuie luată în funcție de scop și, ulterior, corelată cu platforma de distribuție (în principal Youtube sau TikTok). Iar cel care guvernează, practic, efectul pe toate platformele este Măria Sa, Algoritmul.

Pe TikTok, algoritmul „For You” prioritizează rapiditatea, trendurile și virality, creând oportunități pentru creatori de a obține vizibilitate ridicată cu producții simple filmate cu smartphone-ul. Pe de altă parte, YouTube privilegiază retenția și watch-time-ul de lungă durată, ceea ce încurajează producția de conținut mai elaborat (tutoriale, recenzii sau materiale educaționale) cu standarde mai înalte de calitate, inclusiv sunet, iluminare și scenaristică.

,,Așadar, dacă obiectivul este implicarea rapidă, autentică și cost-eficientă a publicului, atunci video cu telefonul este potrivit și poate genera rezultate solide, mai ales în strategii de social media. Dacă scopul tău este construirea unei imagini de brand consistente, creșterea credibilității, influențarea deciziilor de cumpărare și utilizarea conținutului pe termen lung, investiția într-o echipă profesionistă se justifică prin impactul și ROI-ul pe termen lung. Cel mai eficient model, confirmat și de practica actuală în marketing, este combinarea celor două abordări: clipuri scurte și autentice pentru audiență și clipuri profesioniste pentru momente strategic-cheie ale prezenței tale digitale”, spune Adrian Cristea.

AI este foarte bun pentru automatizarea sarcinilor repetitive, cum ar fi editarea, generarea de subtitrări, transcrierea dialogurilor și clasificarea conținutului, pooate accelera editarea VFX (efecte vizuale) și corecțiile de culoare (și lista pare interminabilă) reducând semnificativ timpul și costurile de producție.

,,E adevărat că dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) a reinventat industriile media și video la scară globală. A afectat profund atât producția cât și consumul, enorm aș spune chiar dar, sincer, nu mă tem că o să mă ȋnlocuiască” completează Adrian Cristea.

Modelele generative AI permit generarea de video la nivel profesional pornind de la texte, imagini sau descrieri simple, ușurând accesul la instrumente de producție avansate pentru creatori independenți și companii mici. Practic, se ieftinește și se democratizează producția. Creatorii individuali sau organizațiile cu resurse reduse pot rivaliza cu studiouri mari, datorită unor AI-uri capabile să genereze conținut calitativ la cost redus.

,,Toate acestea însă nu elimină ,,meseriașul” din lanțul de producție. Sunt în spațiul public îngrijorări referitoare la preluarea locurilor de muncă tradiționale și, într-adevăr, AI preia munca brută. Dar, pe de altă parte - și aici este punctul nevralgic al problemei - cere alți oameni, capabili să supravegheze munca lui. Căci dacă folosești doar niște prompturi dintr-o listă făcută de alții., filmul tău va arăta ca unul făcut de alții. Esențial este să știi să ți le creezi singur, conform stilului tău personal. Și e doar un exemplu legat de nou apăruta meserie de prompt engineer”, concluzionează antreprenorul.

AI este și va continua să se dezvolte ca o unealtă extrem de eficientă, dar care trebuie supravegheată, dacă nu vrei să ai probleme. Iar pentru cine e interesat despre ce se poate ȋntâmpla atunci când lași AI-ul de capul, lui poate să studieze cazul SalesForce. AI nu este un substitut perfect al muncii umane, mai ales în roluri complexe, creative sau bazate pe empatie și judecată contextuală. Pe scurt, nu folosești sisteme statistice pentru a rezolva probleme deterministice. AI-ul nu este făcut să înlocuiască oamenii, ci să le facă munca mai ușoară.