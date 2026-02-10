Summit cu miză uriașă la Bruxelles, după avertismentul lui Macron privind America

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de prudență statelor europene în privința relațiilor cu Statele Unite, avertizând că actuala detensionare a raporturilor transatlantice nu trebuie interpretată ca o schimbare structurală de durată. Declarațiile au fost făcute în cadrul unor interviuri acordate mai multor publicații europene și au fost relatate de Reuters.

Macron a subliniat că, deși unele dispute recente privind Groenlanda, comerțul și tehnologia par momentan încheiate, riscurile unor noi confruntări politice și economice rămân ridicate.

Potrivit liderului francez, Uniunea Europeană trebuie să își adapteze strategia și să evite interpretările optimiste legate de o eventuală schimbare fundamentală de atitudine din partea Washingtonului.

În interviurile acordate, inclusiv pentru Le Monde și Financial Times, Emmanuel Macron a declarat că actuala administrație americană este „deschis anti-europeană” și că urmărește „dezmembrarea” Uniunii Europene.

„Când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie luni de zile. Nu funcționează”, a afirmat Macron în declarațiile citate de publicațiile europene.

Președintele francez a atras atenția și asupra posibilelor tensiuni viitoare legate de reglementarea digitală. Potrivit acestuia, Statele Unite ar putea reacționa ferm dacă Uniunea Europeană va aplica strict Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru a controla activitatea marilor companii de tehnologie.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare, asta e sigur, pe tema reglementării digitale”, a declarat Macron, avertizând că președintele american Donald Trump ar putea introduce tarife suplimentare ca răspuns la măsurile europene.

În contextul discuțiilor despre Groenlanda, liderul de la Paris a calificat drept „inacceptabile” tarifele impuse de administrația Trump, considerând că acestea încalcă regulile comerciale internaționale.

Macron a criticat abordarea Washingtonului, susținând că astfel de politici riscă să genereze dezechilibre economice și să amplifice tensiunile dintre aliați.

Pe lângă avertismentele politice, Macron a reiterat necesitatea unor instrumente financiare comune la nivel european, precum euroobligațiunile.

Potrivit acestuia, împrumuturile comune ar permite Uniunii Europene să investească la scară largă, să își consolideze economia și să reducă dependența de dolarul american.

Declarațiile președintelui francez vin în contextul în care liderii Uniunii Europene urmează să se reunească joi, la Bruxelles, pentru un summit dedicat consolidării economiei blocului comunitar.

Pe agenda discuțiilor se află măsuri menite să întărească competitivitatea UE și să crească capacitatea acesteia de a face față competiției globale cu Statele Unite și China.