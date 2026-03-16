Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată periculoasă

Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ, este rezistentă la tratamente și poate provoca pneumonie, sepsis și alte infecții severe la pacienții internați, mai ales la cei cu imunitate scăzută.

Acinetobacter baumannii este o bacterie gram-negativă care apare frecvent în spitale, unde poate supraviețui pe paturi, aparate medicale și mâini. Deși trăiește natural în sol și apă, în unitățile medicale se adaptează rapid și se răspândește mai ales printre pacienții internați mult timp.

„Infecțiile provocate de această bacterie sunt în general nosocomiale, fiind legate de mediul spitalicesc și de contactul cu echipamentele medicale”, spun specialiștii.

Bacteria poate afecta mai multe organe și sisteme ale corpului. Pacienții ventilați mecanic sunt expuși riscului de pneumonie. Alte infecții frecvente includ bacteriemie sau sepsis, infecții ale rănilor și arsurilor, infecții urinare, iar cazurile de meningită sunt mai rare. Cele mai vulnerabile persoane sunt pacienții din terapie intensivă, cei cu catetere sau ventilatoare, pacienții operați sau cu răni deschise și persoanele cu imunitate scăzută.

Multe tulpini de Acinetobacter baumannii sunt multirezistente la antibiotice, ceea ce face tratamentul complicat.

Uneori, singurele opțiuni eficiente rămân antibioticele puternice, precum Colistin sau combinații speciale. Această rezistență ridicată justifică măsurile stricte de prevenție în spitale.

Pentru a limita răspândirea bacteriei, personalul medical aplică reguli stricte de igienă a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor și izolarea pacienților infectați. De asemenea, utilizarea atentă a antibioticelor este crucială.

Experții subliniază că respectarea acestor măsuri reduce semnificativ riscul de transmitere și protejează pacienții vulnerabili.

Zilele trecute, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a raportat către DSP Neamţ un focar de Acinetobacter baumannii la secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Decesele din ATI nu ar avea, însă, legătură cu focarul.

"Au fost recomandate intensificarea dezinfecţiei suprafeţelor în secţia ATI Modular, respectarea strictă a igienei mâinilor şi finalizarea în cel mai scurt timp a lucrărilor de igienizare din spaţiile destinate relocării activităţii", a transmis conducerea DSP Neamţ.