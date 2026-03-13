Patru oameni au murit la Spitalul de Urgență Piatra Neamț. E focar de infecții nosocomiale

Un focar de infecție cu acinetobacter este în evoluție, din luna ianuarie, la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț. Potrivit datelor existente până în prezent, 16 pacienți au fost infectați, iar patru dintre aceștia au murit. Toți pacienții care și-au pierdut viața aveau peste 61 de ani și sufereau de afecțiuni grave, motiv pentru care erau internați în secția de terapie intensivă.

Conducerea unității medicale arată că infecția nu a fost cauza directă a deceselor, însă starea medicală extrem de fragilă a pacienților a făcut ca evoluția bolii să fie accelerată.

În contextul apariției focarului, în spital au fost aplicate mai multe măsuri de control al infecției. Pacienții diagnosticați au fost izolați, iar personalul medical a primit reguli suplimentare privind respectarea normelor de igienă.

De asemenea, a fost extinsă ancheta epidemiologică pentru identificarea sursei infectării, având în vedere că focarul este încă în evoluție. Conducerea spitalului arată că secția în care au apărut cazurile este una foarte aglomerată, iar pacienții ajung frecvent în stare gravă.

În unele saloane sunt internați câte cinci bolnavi, situație care complică gestionarea unor astfel de cazuri și crește riscul de transmitere a infecțiilor asociate actului medical.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a transmis și un comunicat după apariția în spațiul public a unor informații considerate alarmiste despre situația infecțiilor intraspitalicești.

„În spațiul public au apărut în ultimele ore informații false formulate într-o manieră alarmistă privind presupuse cazuri de infecții intraspitalicești la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, care ar fi dus la decesul unui număr de pacienți. Facem următoarele precizări: În primul rând, 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐢𝐭 𝐜𝐚̆𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐚𝐫 𝐟𝐢 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐏𝐢𝐚𝐭𝐫𝐚-𝐍𝐞𝐚𝐦𝐭̦ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚̆. 𝐍𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭̦𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐝𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚̆ 𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐜𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢”.

Reprezentanții unității medicale arată că infecțiile asociate actului medical sunt o realitate prezentă în toate spitalele și subliniază importanța raportării corecte a acestor cazuri.

„În al doilea rând, trebuie precizat un lucru important: infecțiile asociate actului medical reprezintă o realitate în toate spitalele, iar raportarea lor corectă este esențială pentru controlul și reducerea acestora. În cazul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, actuala conducere a dispus raportarea strictă și transparentă a tuturor cazurilor identificate, conform procedurilor epidemiologice și normelor legale în vigoare.”

În comunicatul transmis, conducerea spitalului face referire și la modul în care monitorizarea infecțiilor asociate actului medical ar fi fost gestionată în trecut.

„Această abordare diferă de modul în care aceste situații au fost gestionate în trecut. În anii anteriori, activitatea de monitorizare a infecțiilor asociate actului medical era externalizată către o firmă privată. Firma aparținea unui angajat al DSP Neamț, instituția care verifică infecțiile intraspitalicești din spitalul nostru. Adică exista un contract cu sume importante plătite lunar unui angajat al DSP, iar colegul de birou al celui de la DSP verifica activitatea acestuia. O activitate cel puțin imorală, care scotea lunar o mulțime de bani din bugetul spitalului și față de care avem suspiciuni serioase că nu se raportau corect infecțiile intraspitalicești.”

Conducerea unității medicale susține că, în prezent, toate cazurile sunt raportate, iar situația reală a infecțiilor începe să iasă la iveală.

„Acum am dispus raportarea corectă a tuturor infecțiilor și cel care nu mai are contract cu spitalul prin firma lui privată și nu mai încasează bani de la spital ne controlează acum cu exces de zel și avem suspiciuni că scapă pe surse, în spațiul public, tot felul de informații alarmiste. Situația infecțiilor nosocomiale din spital este una gravă, chiar mai gravă decât ați crede, deoarece ani de zile spitalul a plătit în sistem privat pe cineva de la DSP să se ocupe de aceste infecții, iar tot DSP a și controlat. În acte, totul apărea ca fiind mai bine decât la spitale mari de renume din lume, lucru imposibil, iar orice om, chiar și fără cunoștințe medicale, își poate da seama că nu avea cum să fie așa.”

Managerul spitalului arată că instituția încearcă acum să corecteze problemele acumulate în timp și să introducă reguli mai stricte pentru prevenirea infecțiilor.

„Acum, într-adevăr, avem o problemă, pentru că, din punctul de vedere al infecțiilor asociate actului medical, multe lucruri au fost scăpate de sub control, începând cu igienizarea instrumentarului și până la spălatul pe mâini al personalului. Avem acum epidemiologul nostru, luăm probe, impunem respectarea procedurilor și facem chiar și cursuri de igienă pentru a le reaminti celor care au uitat ce au de făcut.”

În finalul comunicatului, conducerea spitalului susține că procesul de corectare a situației va continua, chiar dacă acesta stârnește reacții și controale.

„Unii râd, alții înțeleg. Cei care nu mai încasează bani ne controlează, cei care au alte interese ne critică, iar cei care vor să închidă unele activități medicale din spital pentru a le muta în privat ne fac sesizări pe la instituții și ne trimit controale. Dar ne-am asumat ceva și mergem până la capăt. Am început prin a pune adevărul pe masă, pentru că problemele ascunse sub preș nu se rezolvă niciodată.

Asigurăm pacienții și aparținătorii că ne-am apucat serios de treabă în ceea ce privește reducerea reală a numărului de infecții intraspitalicești, nu doar pe hârtie, cum s-a făcut până acum, și avem deja rezultate, chiar dacă suntem la începutul unui drum care deranjează pe cei care au orice alte interese decât cele ale pacienților”, semnează comunicatul managerul spitalului Conf. dr. Alexandru Patrașcu.