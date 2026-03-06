Cifre despre sănătatea dentară. Românii ajung la dentist doar în situații urgente

Prevenția rămâne o problemă majoră în ceea ce privește sănătatea orală a românilor. Doar puțin peste jumătate dintre persoane au mers la stomatolog cel puțin o dată în ultimul an, iar diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân vizibile arată datele Barometrului Stomatologiei 2026.

Potrivit studiului, sănătatea dentară nu reprezintă o prioritate pentru mulți români. În orașe, 61% dintre locuitori au ajuns la dentist în ultimele 12 luni, în timp ce în mediul rural procentul este de doar 48%.

Pentru următorul an, intenția declarată de a merge la stomatolog rămâne relativ stabilă la nivel național, situându-se la 62%. În același timp, decalajul dintre urban și rural se reduce ușor, ajungând la 63% în orașe și 60% în zonele rurale.

Studiul evidențiază însă și o schimbare îngrijorătoare în comportamentul pacienților: crește numărul celor care ajung la stomatolog doar atunci când apar probleme serioase.

În 2026, 24% dintre respondenți au declarat că au apelat la medicul stomatolog din cauza unor probleme acute. Procentul este semnificativ mai mare comparativ cu anii precedenți, când era de 16% atât în 2024, cât și în 2025.

Specialiștii atrag atenția că lipsa controalelor regulate și a procedurilor preventive, precum igienizările profesionale sau tratamentul cariilor în stadii incipiente, face ca multe afecțiuni să fie descoperite târziu, când tratamentele sunt mai complicate și mai costisitoare.

„După opt ani de măsurători consecvente, concluzia este una care mă preocupă: încă nu reușim să schimbăm în profunzime percepția românilor despre propria sănătate. România continuă să trateze mai ales efectele, nu cauzele”, afirmă Dr. Ionuț Leahu, director la Regina Maria Dental Clinics.

Cele mai frecvente motive pentru care românii au apelat la servicii stomatologice în ultimele 12 luni sunt depunerile de tartru, menționate de 49% dintre respondenți, și cariile sau plombele, indicate de 48%.

În continuare, pe lista problemelor se regăsesc procedurile de albire dentară (40%), durerile de dinți (36%) și sensibilitatea dentară (35%). De asemenea, 24% dintre respondenți au raportat afecțiuni gingivale sau boală parodontală, iar 23% au avut abcese ori infecții dentare.

În ceea ce privește tratamentele mai complexe, 24% dintre români spun că au avut nevoie de implant dentar, în timp ce 12% au apelat la proteze dentare. Aproximativ 8% indică necesitatea unui aparat dentar. Datele mai arată că sensibilitatea dentară este frecvent subestimată: cel puțin una din zece persoane o experimentează, însă nu o consideră o problemă reală.

În 2026, românii declară un interes mai ridicat pentru consultațiile generale și pentru procedurile de curățare profesională a dinților. Astfel, 83% dintre respondenți spun că își propun să meargă la o consultație generală, în creștere față de 79% în 2025. De asemenea, 54% intenționează să apeleze la detartraj sau alte proceduri de igienizare, comparativ cu 49% anul trecut.

În ceea ce privește copiii, majoritatea părinților, aproximativ 78%, încep vizitele la stomatolog abia după vârsta de 3 ani. Acest obicei este mai des întâlnit în mediul urban decât în mediul rural. După scăderea înregistrată în 2025, bugetul mediu pe care românii intenționează să îl aloce serviciilor stomatologice în 2026 a crescut ușor, ajungând la 2.122 de lei la nivel național, față de 2.026 de lei anul trecut. În 2024, media era de 2.238 de lei.

Principalele motive invocate de cei care nu intenționează să meargă la dentist sunt convingerea că nu au probleme dentare, menționată de 70% dintre respondenți, și limitările financiare, indicate de 44%. Totodată, experiențele negative anterioare la stomatolog sunt tot mai frecvent menționate ca factor de descurajare, ponderea acestora crescând la 21% în 2026, comparativ cu 10% în anul precedent.

Aproximativ o treime dintre români se declară interesați de abonamente medicale care includ servicii stomatologice. Cu toate acestea, 90% dintre angajați spun că nu beneficiază de un astfel de avantaj oferit de angajator, deși jumătate dintre ei afirmă că și-ar dori un asemenea beneficiu. Datele Barometrului indică și o nevoie semnificativă de reabilitare dentară. Aproximativ 24% dintre respondenți afirmă că au cel puțin un dinte lipsă, ceea ce sugerează că mulți pacienți ajung la medic abia în stadii avansate ale afecțiunilor dentare.

„În ultimii 10 ani am ajuns la 50.000 de implanturi inserate. Este o cifră care arată nevoia reală de reconstrucție dentară, dar obiectivul nostru este ca prevenția să devină regula, iar astfel de intervenții să fie excepția”, spune Dr. Ionuț Leahu.