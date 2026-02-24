Exclusiv. Cum poate medicul stomatolog să observe semne ale bolilor de inimă, diabetului și bolii Alzheimer

Puțini pacienți se gândesc că un simplu control stomatologic ar putea dezvălui mai mult decât o carie sau o inflamație gingivală. În realitate, cavitatea orală reflectă adesea starea generală de sănătate, iar unele dintre cele mai grave boli pot avea primele semne chiar aici.

De la diabet și afecțiuni cardiovasculare până la tulburări neurologice, modificările din gură pot oferi indicii timpurii care, odată recunoscute, pot schimba evoluția unei boli.

„Cavitatea orală este o adevărată fereastră către organism. De multe ori, primele semne ale unor boli sistemice apar la nivelul gingiilor, mucoasei sau dinților, înainte ca pacientul să aibă alte simptome evidente”, a explicat dr. Radu Colțeanu, medic stomatolog cu specializare în chirurgie și implantologie orală ȋn cadrul Opera Dental pentru Evenimentul Zilei.

În practica sa, el spune că a întâlnit situații în care a descoperit afecțiuni serioase pornind de la modificări aparent banale, cum ar fi ulcerații persistente sau sângerări gingivale neobișnuite. „Aceste semnale nu trebuie ignorate, pentru că pot indica probleme care depășesc sfera stomatologică”, a mai spus dr. Radu Colțeanu.

Diabetul zaharat este una dintre bolile care se reflectă frecvent în cavitatea orală. Pacienții pot prezenta gingivită severă, vindecare lentă după intervenții, infecții recurente sau senzația de gură uscată. În unele cazuri, aceste manifestări sunt primele indicii ale unei tulburări metabolice încă nediagnosticate.

„Dacă observ gingivite recurente, infecții frecvente, uscăciune bucală accentuată sau vindecare întârziată după extracții, recomand pacientului să își verifice glicemia. Diabetul afectează capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile și încetinește regenerarea țesuturilor”, a mai spus stomatologul.

De multe ori, stomatologul este primul medic care ridică această suspiciune și contribuie la diagnosticarea precoce, ceea ce poate preveni complicații grave.

Inflamația gingivală cronică, cunoscută sub numele de parodontită, nu este doar o problemă locală. Studiile arată că pacienții cu această afecțiune au un risc mai mare de infarct miocardic și accident vascular cerebral, deoarece bacteriile și inflamația pot ajunge în circulație și pot afecta vasele de sânge.

„Parodontita este o infecție cronică care întreține un nivel crescut de inflamație în organism. Bacteriile din pungile parodontale pot pătrunde în sânge și pot contribui la formarea plăcilor de aterom”, a subliniat stomatologul.

El adaugă apoi că nu înseamnă ca orice sângerare gingivală indică o boală de inimă, dar, atunci când există factori de risc precum hipertensiunea, diabetul sau fumatul, evaluarea medicală completă devine importantă.

„Tratarea bolii parodontale nu înseamnă doar salvarea dinților, ci și reducerea unei componente importante a riscului cardiovascular”, punctează medicul.

Modificările din cavitatea orală pot sugera și alte afecțiuni serioase, inclusiv boli hematologice, autoimune sau chiar cancer. Ulcerațiile care nu se vindecă în câteva săptămâni, sângerările spontane sau modificările de culoare ale mucoasei sunt semnale care impun investigații suplimentare.

În practica clinică, stomatologii sunt adesea primii care observă astfel de semne și trimit pacienții către alte specialități pentru investigații. Uneori, aceste descoperiri duc la diagnosticarea unor boli în stadii incipiente, când tratamentul este mult mai eficient.

„Am avut pacienți la care modificările orale au fost primul semn al unor afecțiuni sistemice, inclusiv boli autoimune. De curând, chiar, am depistat un lupus eritematos sistemic. Sângerările gingivale abundente, ulcerațiile persistente sau mobilitatea dentară accelerată pot indica probleme care necesită evaluare interdisciplinară”, afirmă dr. Radu Colțeanu.

De aceea, controalele stomatologice regulate nu sunt doar despre estetică sau confort, ci pot avea un rol esențial în prevenirea și depistarea precoce a unor boli grave.

Pe lângă aceste afecțiuni, cercetările recente indică o legătură între inflamația orală și bolile neurodegenerative, inclusiv Alzheimer. Inflamația cronică generată de parodontită poate contribui la procese inflamatorii la nivelul creierului, afectând funcția cognitivă.

Tot mai multe studii sugerează că bacteriile orale implicate în parodontită pot influența sănătatea neurologică. Aceste microorganisme și produșii lor inflamatori pot ajunge în circulație și pot afecta bariera hemato-encefalică, favorizând procesele degenerative.

„Inflamația cronică din cavitatea orală nu rămâne izolată. Ea poate contribui la inflamația sistemică, inclusiv la nivel cerebral. Există dovezi că anumite bacterii orale au fost identificate în țesutul cerebral al pacienților cu Alzheimer și sunt implicate în procesele inflamatorii care distrug neuronii. Deși nu vorbim despre o cauză directă unică, sănătatea orală este un factor important în menținerea sănătății generale, inclusiv a creierului”, explică dr. Colțeanu.

Rolul medicului stomatolog depășește, astfel, cu mult tratamentul cariilor. În timpul unui control de rutină, acesta evaluează gingiile, mucoasa orală, structura osoasă și modul în care se vindecă țesuturile, putând identifica semne ale unor boli sistemice înainte ca acestea să provoace simptome evidente.

De aceea, specialiștii recomandă controale stomatologice periodice, de preferat la fiecare șase luni. Aceste vizite nu contribuie doar la menținerea sănătății dentare, ci pot salva vieți, prin depistarea precoce a unor afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare sau tulburările neurologice.

În final, mesajul medicilor este clar: sănătatea orală este parte integrantă a sănătății generale. O simplă inflamație gingivală poate fi uneori mai mult decât o problemă locală, iar vizita la stomatolog poate deveni un pas esențial în prevenirea și diagnosticarea unor boli grave.