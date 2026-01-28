Exclusiv. De ce evităm stomatologul iarna, exact când avem mai mare nevoie

Iarna este, paradoxal, unul dintre anotimpurile în care mulți oameni ajung mai rar la stomatolog, deși este exact perioada în care problemele dentare se pot agrava cel mai rapid. Programările sunt amânate, sărbătorile aglomerează calendarul, iar durerile sunt puse, de multe ori, pe seama frigului sau a unei simple răceli. În realitate, sezonul rece creează un context biologic și comportamental care favorizează apariția urgențelor stomatologice.

„Iarna, organismul este deja supus unui stres suplimentar: imunitatea scade, infecțiile respiratorii sunt mai frecvente, iar circulația periferică este mai slabă”, explică dr. Dan Șerbănoiu, medic stomatolog în cadrul Upgrade Dental în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

„În acest context, afecțiunile dentare netratate pot evolua mai rapid și pot deveni simptomatice brusc, adesea în momente nepotrivite – în concedii, de sărbători sau în perioade extrem de aglomerate”, adaugă el.

Amânarea controalelor nu face decât să transforme probleme simple, ușor de gestionat, în situații dureroase și costisitoare, care ajung să afecteze nu doar sănătatea orală, ci și starea generală.

La nivel biologic, frigul și aerul uscat din sezonul rece influențează direct echilibrul cavității orale. „Aerul rece și uscat favorizează deshidratarea mucoasei orale și reduce cantitatea de salivă”, explică dr. Dan Șerbănoiu. Saliva nu este doar un lichid aparent banal, ci un mecanism-cheie de protecție ce neutralizează acizii, ajută la remineralizarea smalțului și limitează dezvoltarea bacteriilor.

În lipsa acestui scut natural, gingiile devin mai sensibile și mai predispuse la inflamații, circulația sangvină locală este ușor diminuată, iar capacitatea de apărare a cavității orale scade. Toate aceste modificări creează un teren fertil pentru apariția sau agravarea afecțiunilor dentare existente.

Deși pot apărea oricând pe parcursul anului, anumite probleme dentare tind să se accentueze în sezonul rece. Cariile netratate, gingivitele și parodontitele, sensibilitatea dentară sau infecțiile dentare sunt mult mai frecvente în această perioadă. La acestea se adaugă durerile cu cauză mixtă, dentară și sinusală, care pot crea confuzii și întârzieri în diagnostic.

„De multe ori, simptomele sunt puse pe seama frigului sau a unei răceli și sunt ignorate până când durerea devine intensă și extrem de supărătoare”, avertizează medicul stomatolog.

Una dintre cele mai comune plângeri din timpul iernii este sensibilitatea dentară. Contactul cu aerul rece sau cu băuturile calde poate provoca dureri intense, de scurtă durată, dar extrem de neplăcute. Mecanismul este simplu, căci expunerea la frig determină contractarea și dilatarea rapidă a structurilor dentare, ceea ce stimulează terminațiile nervoase din dentină.

Însă sensibilitatea nu este o afecțiune în sine, ci un semnal de alarmă. „În spatele ei se pot ascunde retracții gingivale, fisuri dentare, carii incipiente, obturații vechi sau eroziuni ale smalțului”, explică dr. Dan Șerbănoiu. Ignorarea acestui simptom poate duce, în timp, la complicații mult mai serioase.

Iarna vine la pachet cu obiceiuri care nu sunt prietenoase cu dinții. Consumul crescut de dulciuri, mesele festive frecvente, gustările dintre mese și o igienă orală uneori mai superficială creează condițiile ideale pentru evoluția cariilor.

„Cariile evoluează constant, iar în lipsa tratamentului pot ajunge rapid la camera pulpară – nervul dintelui”, spune medicul pentru Evenimentul Zilei. Inflamația pulpară, cunoscută sub numele de pulpita, este adesea mai dureroasă în sezonul rece, iar tratamentele devin mult mai complexe. O obturație simplă se poate transforma într-un tratament de canal, cu durată și costuri semnificativ mai mari.

Infecțiile dentare acute, precum abcesele dentare sau parodontale, sunt mai frecvente iarna și pot evolua rapid. Inițial, simptomele pot fi discrete, dar, netratate, aceste infecții pot duce la inflamații vizibile ale feței, dureri intense, febră și dificultăți la masticație sau deschiderea gurii.

„Infecțiile netratate pot avea consecințe sistemice serioase, mai ales la pacienții cu boli cronice”, subliniază dr. Dan Șerbănoiu. În astfel de cazuri, problema nu mai este strict stomatologică, ci devine una de sănătate generală.

Legătura dintre afecțiunile respiratorii și durerile dentare este mai strânsă decât pare. În special în cazul dinților posteriori superiori, inflamația sinusurilor maxilare poate iradia durerea către dinți. La fel de bine, o infecție dentară netratată poate afecta sinusurile.

„Durerile dentare apărute în timpul unei răceli persistente trebuie evaluate atât stomatologic, cât și ORL”, recomandă specialistul. Ignorarea uneia dintre cauze poate prelungi inutil suferința pacientului.

Sezonul rece vine cu o serie de obiceiuri care, acumulate în timp, pot afecta sănătatea orală. Alternanța rapidă dintre băuturi fierbinți și aer rece produce microfisuri în smalț, mai ales dacă acesta este deja slăbit. Aceste fisuri permit pătrunderea bacteriilor și favorizează apariția cariilor și a sensibilității dentare.

La acestea se adaugă respirația pe gură, frecventă în cazul congestiei nazale, care usucă mucoasa orală, precum și reducerea frecvenței controalelor medicale. „Este un mecanism lent, dar cumulativ, cu efecte vizibile în timp”, explică medicul.

În acest context, controlul stomatologic de rutină devine esențial, mai ales iarna. O vizită completă ar trebui să includă evaluarea cariilor incipiente, verificarea obturațiilor și a lucrărilor protetice, examinarea gingiilor, detartraj și igienizare profesională, precum și recomandări personalizate de igienă orală.

„Prevenția este mult mai simplă, mai puțin costisitoare și mult mai confortabilă decât tratamentul unei urgențe apărute pe nepregătite”, subliniază dr. Dan Șerbănoiu.

În sezonul rece, grijă față de dinți nu este un detaliu minor, ci o investiție directă în sănătatea generală. Pentru că, uneori, o durere ignorată poate spune mult mai mult decât pare la prima vedere.