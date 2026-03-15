Obiectele din casă care ar putea afecta organismul, fără să ne dăm seama. Bărbații, cei mai expuși

Unele chimicale întâlnite în obiectele din casă pot accelera procesul de îmbătrânire, afectând celulele, metabolismul și capacitatea organismului de a se regenera, în special la bărbații cu vârste între 50 și 64 de ani. Expunerea la aceste substanțe, precum PFNA și PFOSA, interferează cu reglarea inflamației, repararea ADN-ului și metabolizarea proteinelor. Studiile au arătat o senescență celulară crescută, adică oprirea diviziunii celulare, și leziuni tisulare, disfuncții musculare, probleme mitocondriale și declin metabolic sistemic, arată NYPost.

Cercetătorii americani au analizat probele de sânge a 326 de persoane în cadrul US National Health and Nutrition Examination Survey (1999–2000). PFNA și PFOSA au fost detectate la aproape 95% dintre participanți.

La bărbații între 50 și 64 de ani, nivelurile ridicate de PFNA au fost asociate cu o îmbătrânire epigenetică mai rapidă decât la femei, diferența de gen nefiind pe deplin explicată.

PFAS, cunoscute și ca „forever chemicals”, au fost dezvoltate în anii 1940 și introduse pentru consumatori în anii 1950 datorită rezistenței la apă, grăsimi și căldură.

Ele se regăsesc în pelerine de ploaie, tigăi antiaderente, tapițerie și ambalaje alimentare și nu se descompun ușor, carbonul-fluor putând persista peste 1.000 de ani.

Expunerea la aceste chimicale este asociată cu creșterea colesterolului, eficiență redusă a vaccinurilor, afecțiuni hepatice, hipertensiune indusă de sarcină, preeclampsie, greutate mică la naștere și risc crescut de cancer renal sau testicular.

Specialiștii avertizează că limitarea consumului de alimente ambalate este esențială pentru reducerea expunerii la chimicalele PFAS, substanțe care persistă în corp și mediul înconjurător. Aceștia recomandă, de asemenea, să evităm încălzirea în cuptorul cu microunde a recipientelor de tip fast-food sau a ambalajelor din plastic, deoarece căldura poate elibera aceste chimicale în alimente și, implicit, în organism.

Specialiștii subliniază că prevenția prin limitarea expunerii la PFAS poate contribui semnificativ la menținerea sănătății pe termen lung. Evitarea alimentelor procesate ambalate și folosirea alternativelor sigure, precum vasele din sticlă sau ceramică pentru gătit, poate reduce acumularea acestor chimicale în organism și poate proteja funcțiile celulare și metabolice în anii care preced bătrânețea.