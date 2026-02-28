Tinerii din Europa, mai vulnerabili ca niciodată. Ce arată cel mai amplu studiu despre sănătatea mintală

Tinerii din Europa cu vârste sub 35 de ani se confruntă cu dificultăţi emoţionale şi sociale mai pronunţate decât părinţii sau bunicii lor, potrivit unui studiu recent care indică un declin constant al „sănătăţii minţii” de la o generaţie la alta. Fenomenul este mai vizibil în statele dezvoltate, inclusiv în multe ţări europene, potrivit Euronews.

Datele arată o prăpastie clară între generaţii. Persoanele de peste 55 de ani obţin un scor mediu de 100, considerat în limite normale. În schimb, tinerii cu vârste între 18 şi 34 de ani înregistrează un scor mediu de doar 36. Mai mult, 41% dintre aceştia declară că se confruntă cu probleme psihice serioase.

Potrivit fondatoarei Sapien Labs, declinul nu se limitează la anxietate sau depresie, ci include o diminuare a capacităţii de concentrare, dificultăţi în gestionarea emoţiilor şi probleme în interacţiunile sociale. Practic, este afectată funcţionarea de zi cu zi, nu doar starea emoţională punctuală.

Un aspect considerat surprinzător în raport este faptul că tinerii din Europa şi America de Nord au scoruri mai slabe decât cei din Africa subsahariană, în pofida resurselor economice superioare. Deşi statele dezvoltate au direcţionat investiţii importante către servicii de sprijin psihologic, acest lucru nu s-a tradus într-o îmbunătăţire vizibilă a stării generale de bine a noilor generaţii.

În clasamentul european, diferenţele sunt semnificative. Italia ocupă locul 20 la nivel global, fiind cel mai bine poziţionat stat european. Finlanda (40), Portugalia (46) şi Franţa (58) se situează la mijlocul ierarhiei. La polul opus, Irlanda (70), Germania (71) şi Regatul Unit (81) înregistrează unele dintre cele mai scăzute scoruri din regiune.

Cercetătorii au identificat patru cauze majore asociate deteriorării sănătăţii mintale în rândul tinerilor. Prima ţine de fragilitatea relaţiilor familiale. Lipsa unor legături solide în familie creşte de patru ori riscul apariţiei unor suferinţe psihice. A doua cauză este diminuarea dimensiunii spirituale sau a sentimentului de sens al existenţei, fenomen corelat cu scoruri MHQ mai reduse. Tendinţa este remarcată mai ales în Germania, Spania şi Marea Britanie.

Al treilea factor este utilizarea timpurie a smartphone-ului. Mulţi tineri din Generaţia Z au primit primul telefon în jurul vârstei de 12–14 ani, iar datele indică o legătură directă între accesul precoce la tehnologie şi apariţia ulterioară a problemelor emoţionale. Un ultim factor identificat este alimentaţia bazată pe produse ultra-procesate este asociată cu un procent semnificativ, estimat între 15% şi 30%, din dificultăţile psihice raportate în ultimele două decenii.

Concluzia raportului este că intervenţiile terapeutice şi tratamentele medicale nu sunt suficiente pentru a opri declinul. Autorii subliniază necesitatea unor schimbări structurale care să vizeze mediul digital, obiceiurile alimentare şi consolidarea sprijinului social şi familial, astfel încât să fie abordaţi factorii de mediu care modelează psihicul tinerilor, nu doar simptomele acestora.

Cercetarea a fost coordonată de Sapien Labs şi a analizat starea psihică a populaţiei din 84 de ţări prin intermediul indicatorului „Mind Health Quotient” (MHQ), care evaluează abilităţile sociale, cognitive şi funcţionale necesare unei vieţi echilibrate.