Un ordin al poliției din Nepal ar fi dus la uciderea protestatarilor Gen Z. Investigație BBC

Intervenția forțelor de ordine în timpul protestelor de amploare desfășurate în Kathmandu, capitala Nepalului, la 8 septembrie anul trecut, este scoasă la lumină de o investigație a BBC.

Conform documentelor interne analizate de jurnaliști, un ordin care permitea utilizarea focului letal împotriva protestatarilor ar fi fost emis din structurile superioare ale poliției.

Evenimentele au avut consecințe majore asupra scenei politice, culminând cu demisia prim-ministrului și prăbușirea guvernului în ziua următoare.

Investigația se bazează pe un jurnal operațional al poliției, imagini video, fotografii și mărturii ale unor ofițeri aflați atât în teren, cât și în centrul de comandă.

Materialele analizate conturează succesiunea deciziilor care au precedat focurile de armă și impactul acestora asupra manifestanților, majoritatea tineri.

Nepalul este o democrație relativ tânără, devenită republică în 2008, după un conflict civil de un deceniu soldat cu peste 17.000 de victime.

Adoptarea noii constituții a generat, la momentul respectiv, așteptări privind reforme și stabilitate. La mai bine de un deceniu distanță, nemulțumirile persistă în rândul unei părți a populației, în special printre tineri.

Estimări citate în spațiul public indică o rată semnificativă a șomajului în rândul generației tinere. În paralel, discuțiile despre corupție și acces inegal la oportunități au devenit tot mai vizibile pe platformele online.

În vara anului trecut, activiști din Generația Z au popularizat termeni precum „nepo baby”, folosit pentru a descrie copiii proveniți din elitele politice și economice.

La 4 septembrie, autoritățile au anunțat restricții asupra mai multor rețele sociale, inclusiv Facebook, YouTube, Instagram și X. În acest context, o parte dintre activiști s-au mutat pe Discord, platformă utilizată frecvent pentru comunicare în comunitățile de gaming, devenită rapid un spațiu de organizare a protestelor.

În forumurile create pe Discord, inclusiv într-un grup intitulat „Tineri împotriva coruților”, utilizatorii au discutat detalii logistice privind adunarea programată în apropierea parlamentului.

Mesajele analizate de BBC indică stabilirea punctului de întâlnire la Maitighar Mandala, un nod rutier cunoscut pentru manifestații publice.

Autoritățile au estimat inițial participarea a câteva mii de persoane. În dimineața zilei de 8 septembrie, însă, în zonă s-au adunat aproximativ 30.000 de protestatari, potrivit investigației BBC.

Un ofițer de poliție, citat anonim, a declarat:

„Avem un tipar de comportament așteptat pentru proteste, dar cu această nouă generație nu înțelegem pe deplin dinamica mobilizării prin rețelele sociale.”

Potrivit cronologiei reconstituite, protestatarii au început să se deplaseze către clădirea parlamentului, unde au întâlnit baraje ale poliției.

La ora 11:47, un grup de manifestanți a reușit să ocolească dispozitivul de securitate, iar mulțimea a avansat spre porțile instituției.

La scurt timp, au fost raportate confruntări între protestatari și forțele de ordine. Poliția a utilizat gaze lacrimogene, bastoane, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. În unele imagini video, se observă protestatari aruncând cu pietre și cărămizi.

În jurul orei 12:30, șeful administrației districtuale din Kathmandu a instituit stare de asediu (curfew), declarând adunarea ilegală. Anunțurile au fost transmise prin portavoce, cu solicitarea dispersării participanților.

La aproximativ trei kilometri distanță, într-o sală de comandă, oficiali din poliție, armată și servicii de informații monitorizau evoluția situației.

Conform mărturiilor obținute de BBC, infrastructura tehnică ar fi fost limitată, iar conexiunile la fluxurile video nu ar fi fost stabile în permanență.

Documentul intern analizat de BBC menționează că, la ora 12:40, un responsabil identificat prin indicativul radio „Peter 1” a transmis instrucțiunea:

„Starea de asediu este deja în vigoare. Nu mai este nevoie de aprobare suplimentară. Folosiți forța necesară.”

Surse citate de BBC susțin că indicativul „Peter 1” era utilizat de inspectorul general al poliției de la acel moment, Chandra Kuber Khapung. Nepal Police a comunicat ulterior că ordinul ar fi fost emis în conformitate cu legislația națională și doar după epuizarea altor metode de intervenție.

Khapung nu a oferit un răspuns public detaliat solicitărilor BBC, iar responsabilitatea deciziei este analizată în cadrul unei anchete publice aflate în desfășurare.

BBC relatează că printre cele 19 persoane decedate în Kathmandu s-a numărat și Shreeyam Chaulagain, în vârstă de 17 ani. Analiza imaginilor video indică faptul că adolescentul purta uniformă școlară și avea un rucsac în momentul incidentului.

Mama sa a declarat pentru BBC:

„I-am spus să nu participe. La proteste se pot întâmpla lucruri.”

Tatăl adolescentului a adăugat:

„Spunea că corupția a golit [Nepalul] de conținut. Era mai informat decât mine.”

În jurul orei 14:09, imaginile analizate de BBC îl surprind pe Shreeyam îndepărtându-se de zona confruntărilor. La scurt timp, un glonț l-a lovit în partea din spate a capului.

BBC precizează că, în cele șase cazuri de împușcare analizate în detaliu, nu au fost identificate dovezi vizuale care să indice implicarea victimelor în acte de violență în momentul incidentelor.

Evenimentele din 8 septembrie au declanșat proteste suplimentare în întreaga țară. În unele zone, manifestațiile au degenerat în acte de vandalism, incendieri și confruntări violente. Poliția a devenit, la rândul său, ținta atacurilor, iar mai multe secții au fost incendiate.

La 9 septembrie, prim-ministrul KP Sharma Oli și-a anunțat demisia, iar guvernul s-a prăbușit. Armata a preluat controlul asupra securității în Kathmandu în cursul serii.

Foști oficiali guvernamentali și responsabili din structurile de securitate au respins acuzațiile privind emiterea unor ordine ilegale. Nepal Police a transmis BBC că instituția „s-a confruntat cu o situație copleșitoare, fiind nevoită să răspundă simultan mai multor incidente.”

O comisie de anchetă publică examinează circumstanțele intervenției forțelor de ordine și legalitatea deciziilor luate. Până în prezent, nu au fost anunțate concluzii finale sau sancțiuni oficiale.

Alegerile generale sunt programate pentru 5 martie, într-un climat marcat de dezbateri privind responsabilitatea instituțională și reformele din sectorul de securitate.

Familiile celor morți continuă să solicite clarificări și răspunsuri din partea autorităților. Mama lui Shreeyam a declarat pentru BBC: „Nu simt că a plecat. Încă îl văd în uniforma lui. Cred că se va întoarce, legănându-și geanta.”