International Nepal. Armata arestează 26 de persoane după protestele „Gen Z”. Premierul a demisionat, 19 morți în confruntări







Violențele din Nepal par să fi încetat odată cu intrarea armatei în dispozitiv de păstrarea ordinii publice în toată țara, anunță presa indiană. Nepal are o populație de 29 de milioane de oameni, cel mai populat oraș fiind capitala, Kathmandu, cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori.

Armata nepaleză a anunțat miercuri arestarea a 26 de persoane acuzate de jaf și vandalism, în cadrul unei operațiuni speciale lansate după ce forțele armate au preluat responsabilitatea pentru securitatea națională, marți, de la ora 22:00 (ora locală). Cinci suspecți au fost reținuți pentru jefuirea unei bănci în New Baneshwor, iar alți 21 în zona Bouddha. Arestările au avut loc în Kathmandu și Bhaktapur, a transmis armata.

Măsura vine după zile de proteste violente conduse de tineri, declanșate de interdicția guvernului asupra rețelelor sociale și alimentate de acuzații de corupție și proastă guvernare. Bilanțul: cel puțin 19 morți și peste o sută de răniți, potrivit presei internaționale. În acest context, premierul K.P. Sharma Oli și-a anunțat demisia, iar armata a preluat controlul asupra situației. În condițiile în care poliția nu a putut face față violențelor.

Guvernul a ridicat între timp interdicția pe marile platforme sociale (inclusiv Facebook și X), interdicție care aprinsese spirala protestelor „Gen Z”. Autoritățile au promis compensații pentru victime și o anchetă cu termen de 15 zile.

Armata a cerut cetățenilor să coopereze cu forțele de ordine și să raporteze rapid acte de distrugere sau activități suspecte prin SMS, WhatsApp. De asemenea, comunitățile locale sunt îndemnate să rămână în stare de alertă până la sosirea patrulelor militare.

Schimbare bruscă de atitudine a armatei, trecerea la controlul militar al ordinii publice marchează o etapă rară în Nepalul după momentul anului 2006.

În 2006, Nepal a trecut de la autocrația regală la un proces democratic și de pace. După 19 zile de proteste masive, „Jana Andolan II”, împotriva regelui Gyanendra, care își asumase puteri absolute în 2005, la 24 aprilie regele a reinstalat Parlamentul și l-a numit premier pe Girija Prasad Koirala. La 18 mai, legislativul i-a tăiat prerogativele, a pus armata sub control civil, a declarat statul laic și a desființat guvernul regal. În toamnă, guvernul și rebeliunea maoistă au semnat Acordul General de Pace (21 noiembrie), închizând războiul civil (1996–2006) și deschizând drumul către abolirea monarhiei (2008).

Trebuie menționat că de atunci nu a mai existat o asemenea izbucnire de revoltă. Acum mii de tineri din „Gen Z” au forțat plecarea premierului și retragerea interdicției pe social media.

Protestele „Gen Z” au izbucnit după ce guvernul a blocat Facebook, X și YouTube.. Mișcarea a devenit rapid un val de nemulțumire. De fapt, tinerii denunță privilegiile „nepo kids” – copiii liderilor politici cu vieți de lux – în timp ce majoritatea abia găsește un loc de muncă. Șomajul în rândul tinerilor era 20% anul trecut, iar autoritățile estimează că peste 2.000 de persoane pleacă zilnic să-și caute de muncă în Orientul Mijlociu sau Asia de Sud-Est, scrie News 18.

Dar nu a dispărut riscul de escaladarea violențelor. Organizațiile pentru drepturile omului denunță forța letală folosită împotriva protestatarilor.