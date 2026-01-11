Studiu medical. Redefinirea obezității ar include aproape 70% dintre adulții din SUA

Cercetătorii de la Brigham and Women’s Hospital din Massachusetts propun o schimbare substanțială a criteriilor prin care este evaluată obezitatea. Potrivit unui studiu recent apărut în JAMA Network Open, noua abordare ar extinde semnificativ această categorie, ajungând să includă aproape 70% din populația adultă a Statelor Unite.

Un studiu recent care a inclus aproximativ 300.000 de participanți sugerează că prevalența obezității în Statele Unite ar putea fi mult mai ridicată decât se estima anterior. În loc să se bazeze exclusiv pe indicele de masă corporală (IMC), cercetătorii au integrat și măsurători ale taliei și ale grăsimii corporale, evidențiind distribuția acesteia în organism.

Rezultatele arată că rata estimată a obezității a crescut de la 42,9% la aproape 70%. Această abordare a scos în evidență numeroși indivizi considerați anterior „sănătoși”, dar care prezintă un risc crescut pentru afecțiuni cardiovasculare și diabet.

Creșterea prevalenței a fost cea mai pronunțată în rândul persoanelor vârstnice, aproape 80% dintre participanții cu vârsta de peste 70 de ani depășind pragul de obezitate. Aceasta subliniază limitările utilizării exclusive a IMC-ului, care nu ia în calcul modul în care grăsimea corporală distribuie riscurile pentru sănătate.

„Deja consideram că ne confruntăm cu o epidemie de obezitate, dar aceste cifre sunt cu adevărat șocante. Dacă aproximativ 70% dintre adulți au un exces de grăsime corporală, trebuie să reevaluăm strategiile de prevenție și tratament pe care le prioritizăm”, , a declarat Lindsay Fourman, MD, endocrinolog la Universitatea General Brigham din Massachusetts și prima autoare a studiului.

Acumularea grăsimii în zona abdominală, cunoscută drept grăsime viscerală, reprezintă un risc metabolic semnificativ, avertizează Dr. Philip Rabito, specialist în endocrinologie și wellness din New York. Aceasta este asociată cu boli precum diabetul, dislipidemia, hipertensiunea și afecțiunile cardiovasculare, explică el pentru Fox News Digital.

Rabito susține că redefinirea obezității pentru a lua în considerare pacienții cu distribuție a grăsimii cu risc crescut ar putea direcționa mai eficient atenția și resursele medicale către acest grup vulnerabil. Mai mult, astfel de pacienți ar putea beneficia mai des de terapii cu GLP-1, cu potențialul de a reduce semnificativ riscul cardiovascular viitor.

Și Dr. Mary Claire Haver, medic ginecolog din Texas și fondatoare a „The 'Pause Life”, consideră că aceste descoperiri nu sunt surprinzătoare.

„În clinica mea, am observat această tendință de ani de zile. Problema este că multe studii se concentrează aproape exclusiv pe greutate sau IMC, ignorând factorii care influențează cu adevărat riscul pe termen lung pentru sănătate”, explică ea.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mary Claire Haver, MD, author The New Menopause (@drmaryclaire)

Dr. Haver subliniază că grăsimea are un impact mai mare asupra sănătății metabolice decât greutatea în sine. Grăsimea viscerală, aflată adânc în jurul organelor abdominale, contribuie la rezistența la insulină, boli cardiovasculare, steatoză hepatică și inflamație, în timp ce grăsimea subcutanată, vizibilă la suprafață, prezintă un risc metabolic mai redus dacă masa musculară este adecvată.

„Observ frecvent pacienți care, din punct de vedere al IMC, sunt clasificați ca obezi, dar au o grăsime viscerală redusă și o sănătate metabolică bună. Aceștia reprezintă aproximativ 20% din pacienții cu obezitate din practica mea și necesită strategii nutriționale diferite față de cei cu adipozitate viscerală semnificativă”, explică Haver.

Experta avertizează că concentrarea exclusivă pe greutate poate masca adevăratul risc metabolic și poate contribui la stigmatizare. În opinia sa, evaluarea compoziției corporale, a circumferinței taliei și a markerilor de rezistență la insulină oferă o imagine mult mai precisă decât cântarul.