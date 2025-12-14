„Burta de bere” și inima. Ce arată noile studii medicale despre riscul cardiovascular

Persoanele care au aşa-numita „burtă de bere” ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta probleme cardiace, arată noi studii medicale. Concluziile studiului ridică noi îngrijorări cu privire la riscurile pentru sănătate legate de excesul de greutate în jurul abdomenului, informează Fox News.

Un studiu recent realizat pe 2.244 de adulți arată că grăsimea abdominală poate afecta inima mai mult decât se credea anterior, ducând la îngroșarea mușchiului cardiac și la reducerea volumului camerei cardiace.

Mai exact, cercetătorii germani au constatat că bărbații cu acumulări de grăsime în jurul abdomenului prezentau semne de afectare cardiacă timpurie, chiar și atunci când greutatea lor totală nu indica obezitate.

Studiul a urmărit să clarifice dacă grăsimea depozitată în jurul organelor interne, reprezintă un risc mai mare pentru inimă comparativ cu grăsimea corporală generală.

„Obezitatea abdominală este asociată cu modificări cardiace mai îngrijorătoare față de un indice de masă corporală crescut (IMC)”, a declarat autoarea principală a studiului, Jennifer Erley, medic rezident în radiologie la Centrul Medical Universitar Hamburg-Eppendorf, Germania, într-un comunicat de presă.

Echipa de cercetători a analizat 2.244 de adulți cu vârste între 46 și 78 de ani, toți fără antecedente de boli cardiovasculare. Participanții au fost supuși unor scanări RMN de înaltă rezoluție pentru a evalua dimensiunea, grosimea și volumul camerelor inimii.

Pe lângă aceste investigații imagistice, oamenii de știință au adunat date detaliate despre sănătatea fiecărui participant, incluzând greutatea, tensiunea arterială, nivelul colesterolului, istoricul fumatului și prezența diabetului.

Studiul s-a concentrat nu doar pe indicele de masă corporală (IMC), care nu reflectă distribuția grăsimii, ci pe raportul talie-șold. Această măsurătoare arată câtă grăsime se află în jurul abdomenului, grăsime viscerală asociată cu inflamația și stresul asupra organelor.

Rezultatele au arătat că bărbații cu raport talie-șold mai mare aveau mușchiul cardiac mai gros și camere cardiace cu volum intern redus. Practic, inima lor devine mai masivă, dar reține mai puțin sânge, ceea ce o obligă să muncească mai intens, explică cercetătorii.

Analiza indicelui de masă corporală (IMC) a arătat că 69% dintre bărbați și 56% dintre femeile participante erau supraponderali sau obezi. Însă atunci când a fost folosit raportul talie-șold, procentajele au urcat semnificativ: 91% dintre bărbați și 64% dintre femei se încadrau în categoria obezității abdominale.

Studiul a scos în evidență o legătură clară între obezitatea generală, bazată pe IMC, și dilatarea camerelor inimii. În schimb, excesul de grăsime abdominală a fost asociat cu îngroșarea musculaturii cardiace și cu volume mai mici ale camerelor inimii.

Cercetătorii atrag atenția că, în timp, aceste modificări structurale ar putea favoriza apariția insuficienței cardiace sau a altor afecțiuni cardiovasculare. De asemenea, experții au observat că bărbații tind să stocheze grăsime pe abdomen mai ușor decât femeile, mai ales pe măsură ce îmbătrânesc, ceea ce ar putea explica impactul mai pronunțat la ei.