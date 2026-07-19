Un avion ușor s-a răsturnat pe pista aeroportului Hawarden din nordul Țării Galilor, iar serviciile de urgență au intervenit rapid la fața locului, potrivit publicației Daily Express.

Incidentul s-a produs pe aeroportul Hawarden din comitatul Flintshire, aflat la granița dintre Țara Galilor și Anglia.

Alarma a fost declanșată în jurul orei 15:10, iar echipaje de pompieri din Buckley, Deeside și Wrexham au fost mobilizate imediat. La acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor victime și nici cauza producerii incidentului.

Imagini surprinse la fața locului arată cel puțin trei autospeciale de pompieri pe pistă, în timp ce aeronava răsturnată era ridicată cu ajutorul unei macarale și încărcată pe o platformă pentru a fi îndepărtată.

Un purtător de cuvânt al centrului de comandă al Serviciului de Pompieri și Salvare din North Wales a confirmat intervenția.

„Echipaje din Buckley, Deeside și Wrexham au fost solicitate la un incident care a implicat un avion ușor la Airbus UK, Aeroportul Hawarden, Flintshire, la ora 15:10, în data de 18 iulie 2026”, au transmis reprezentanții serviciului de pompieri, citați de Daily Express.

The aircraft is currently been recovered at the scene of today’s incident at Hawarden Airport @WalesOnline @ITVWales pic.twitter.com/vuMkScn0A3 — Martyn John Wulfran (@thewulfran) July 18, 2026

Până la această oră, reprezentanții aeroportului Hawarden nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele producerii accidentului.

Martyn John Wulfran, care a filmat operațiunea de recuperare, a publicat imaginile pe platforma X.

„Serviciile de urgență și oficialii aeroportului gestionează un avion care pare să se fi răsturnat pe pista aeroportului Hawarden. Aeronava este în prezent recuperată de la locul incidentului”, a scris acesta.

Înregistrările arată aeronava răsturnată în apropierea pistei și echipele de intervenție desfășurând operațiunea de ridicare în condiții de siguranță.

Aeroportul Hawarden găzduiește sediul Airbus UK și una dintre cele mai importante facilități de producție ale companiei din Europa.

La uzina din nordul Țării Galilor sunt fabricate aripile tuturor aeronavelor comerciale Airbus, iar aeroportul reprezintă și una dintre bazele flotei Airbus Beluga, folosită pentru transportul componentelor de mari dimensiuni între fabricile grupului.

Din acest motiv, orice incident produs pe aeroport atrage atenția autorităților și poate avea impact asupra operațiunilor desfășurate în zonă, chiar dacă, în acest caz, nu există indicii că activitatea fabricii ar fi fost afectată.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum s-a răsturnat aeronava și dacă au existat probleme tehnice sau erori operaționale. Deocamdată nu au fost comunicate informații privind starea pilotului sau eventualii ocupanți ai avionului.