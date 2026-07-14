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Incidentul de la bordul avionului Ryanair, în atenția autorităților europene. EASA desemnează un expert pentru anchetă

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Incidentul de la bordul avionului Ryanair, în atenția autorităților europene. EASA desemnează un expert pentru anchetăRyanair. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a desemnat un expert tehnic care va participa la investigarea incidentului petrecut la bordul unui avion Ryanair, după ce un geam s-a desprins în timpul zborului, iar un pasager a fost aspirat parțial în exterior.

EASA se implică în investigația legată de cazul Ryanair

Reprezentanții EASA au anunțat că urmăresc îndeaproape cazul și că au desemnat un specialist care să participe la ancheta tehnică privind incidentul produs pe 10 iulie.

Totodată, agenția europeană colaborează cu Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA), autoritatea care a certificat modelul de aeronavă, precum și cu producătorul Boeing.

EASA a transmis că va analiza concluziile investigației și, dacă va fi necesar, va lua măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței zborurilor.

Ryanair

Ryanair. Sursa foto: Facebook/Ryanair

Cum a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc la bordul unui avion Boeing 737-800 operat de subsidiara Malta Air pentru Ryanair, care efectua cursa dintre Salonic, Grecia, și Memmingen, Germania.

La scurt timp după decolare, unul dintre geamurile aeronavei s-a desprins. În urma avariei, un pasager aflat în apropiere a fost aspirat parțial prin deschizătura creată, într-un incident care ar fi putut avea consecințe dramatice.

Echipajul a declarat stare de urgență și a decis revenirea pe aeroportul din Salonic, unde aeronava a aterizat în siguranță.

Ancheta legată de incidentul fi. avionul Ryanair este coordonată de Macedonia de Nord

Investigația este coordonată de autoritățile din Macedonia de Nord, deoarece incidentul s-a produs în spațiul aerian al acestei țări.

La anchetă participă și Boeing, iar FAA și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin tehnic autorităților responsabile de stabilirea cauzelor incidentului.

Rezultatele investigației vor stabili cum a fost posibilă desprinderea geamului în timpul zborului și dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru prevenirea unor situații similare.

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