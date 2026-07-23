Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în finanțarea deficitului bugetar, pe fondul cheltuielilor generate de războiul din Ucraina, al dobânzilor ridicate și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, depozitelor și centrelor logistice. Indicatorii nu anunță un colaps imediat, dar arată o deteriorare treptată a economiei, relatează Politico.

Unul dintre semnalele recente vine de pe piața obligațiunilor de stat. Ministerul rus al Finanțelor a suspendat licitațiile pentru titlurile de stat, după ce cererea investitorilor a scăzut, iar costurile de împrumut au crescut. Măsura complică eforturile autorităților de a finanța deficitul bugetar acumulat în timpul războiului. Băncile și investitorii cer randamente mai mari pentru a împrumuta statul rus, în contextul riscurilor economice și al incertitudinilor privind evoluția dobânzilor.

Banca Centrală a Rusiei menține dobânda-cheie la nivelul de 14,25%, după reducerea cu 0,25 puncte procentuale decisă în luna iunie. Instituția a justificat politica monetară restrictivă prin persistența riscurilor inflaționiste, alimentate inclusiv de perturbările provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și de scăderea producției de carburanți.

Nivelul ridicat al dobânzii face creditele mai costisitoare pentru companii și limitează investițiile. Reprezentanți ai mediului de afaceri au avertizat că menținerea acestor condiții ar putea provoca noi insolvențe în lunile următoare.

Numărul falimentelor corporative a crescut în prima jumătate a anului, iar firmele reclamă că accesul la finanțare devine tot mai dificil într-o perioadă în care statul atrage resurse importante pentru susținerea cheltuielilor militare.

Analiștii nu estimează un colaps financiar imediat, însă datele privind deficitul bugetar, creditarea și activitatea economică indică o degradare treptată. Deficitul Rusiei a depășit deja nivelul planificat pentru această etapă a anului, iar cheltuielile mai mari ar putea mări suplimentar diferența dintre veniturile și costurile statului.

Ucraina și-a extins în ultimele luni atacurile cu drone asupra unor obiective situate la sute de kilometri de front. Printre ținte s-au aflat rafinării, depozite de combustibil, centre logistice și alte instalații despre care Kievul susține că sunt folosite pentru sprijinirea armatei ruse.

Loviturile asupra infrastructurii petroliere au redus producția de benzină și au provocat probleme de aprovizionare în anumite regiuni. Banca Centrală a Rusiei a indicat că producția de benzină din iunie a fost cu 25% mai mică decât în aceeași lună din 2025.

Ucraina a atacat și nave și instalații din Marea Neagră și Marea Azov, în încercarea de a afecta aprovizionarea teritoriilor ocupate și fluxurile logistice folosite de Rusia.

Mai multe centre logistice ale Wildberries, cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia, au fost lovite de drone ucrainene. Atacurile au afectat depozite din mai multe regiuni, au provocat victime și au distrus stocurile unor comercianți care își păstrau produsele în aceste centre. Compania a fost obligată să suspende temporar activitatea în unele dintre unitățile vizate.

Kievul susține că respectivele centre logistice erau folosite inclusiv pentru distribuirea unor produse și componente destinate armatei ruse. Kremlinul și reprezentanții companiei contestă această interpretare.

Pagubele afectează în special întreprinderile mici și mijlocii care vindeau prin intermediul platformei și care și-au pierdut stocurile în urma incendiilor.

Wildberries și alte companii din comerțul online au cerut sprijin din partea statului, inclusiv amânarea unor obligații fiscale pentru firmele afectate.

Efectele atacurilor și ale perturbării transporturilor nu se limitează la economia Rusiei.

Problemele de navigație și riscurile tot mai mari din Marea Neagră influențează transportul cerealelor și costurile suportate de exportatori.

În același timp, atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere pun presiune asupra producției și distribuției de carburanți, într-o perioadă în care Moscova încearcă să mențină veniturile necesare finanțării războiului.

Deși economia rusă continuă să funcționeze, combinația dintre deficitul bugetar, dobânzile ridicate, cheltuielile militare și pagubele produse infrastructurii arată că presiunea războiului devine tot mai vizibilă.