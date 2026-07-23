Un atac cu drone din Ucraina alovit o instalație de combustibil și energie din regiunea Ulianovsk, din Rusia, în cea mai recentă rundă de atacuri ale Kievului în interiorul Rusiei, potrivit publicației de limba rusă Meduza.

Autoritățile din regiunea Voronej au raportat victime și „consecințe grave” în urma atacului cu drone ucrainene asupra instalației petroliere din regiunea Ulianovsk.

Dronele ucrainene au atacat o instalație a unui complex de combustibil și energie (FEC) în districtul Novospasskoie din regiunea Ulianovsk, potrivit guvernatorului regional, Alexei Russkik.

Un incendiu a izbucnit la locul atacului ucrainean cu drone.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk nu a oferit detalii despre atac.

Dar canalul ucrainean Telegram Exilenova+ susține că un depozit de gaze naturale lichefiate al NS-Oil din satul Novospasskoie a fost atacat.

Guvernatorul regional, Alexander Gusev susține că dronele din ucraina au atacat ținte civile din regiunea Voronej pe tot parcursul nopții.

El a mai spus că au existat victime și „consecințe grave”, dar nu a specificat la ce consecințe se referă.

În același timp, uvernatorul Crimeii ocupate, Serghei Aksionov, a declarat că un civil a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite în atacul Forțelor Armate Ucrainene.

Reamintim că, în urmă cu o zi, dronele din Ucraina au atacat, pentru a doua oară în câteva zile, două centre logistice ale companiei Wildberries Marketplace din Krasnodar și Nevinnomissk, potrivit directorului general al firmei, Tatiana Kim.

Vladimir Vladimirov, șeful districtului Stavropol, a susținut că cinci persoane ar fi fost rănite într-un incendiu zibucnit la un depozit din Nevinnomissk.

În atacurile cu drone ucrainene asupra centrelor logistice ale companiei din Kotovsk, regiunea Tambov, și Elektrostal, regiunea Moscova, de pe 18 iulie, ar fi murit opt persoane și ar fi fost rănite aproximativ 80, potrivit surselor oficiale din Federația Rusă.

De asemenea, incendii de amploare au izbucnit la cele două depozite lovite de armata din Ucraina.