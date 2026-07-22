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Ucraina atacă din nou centele logistice ale Wildberries Marketplace

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Ucraina atacă din nou centele logistice ale Wildberries MarketplaceWildberries sursa foto wikimedia
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Din cuprinsul articolului

Dronele din Ucraina au atacat, din nou, două centre logistice ale companiei Wildberries Marketplace din Krasnodar și Nevinnomissk, potrivit directorului general al firmei, Tatiana Kim, citată de publicația de limba rusă Meduza.

Ucraina a atacat din nou centele logistice ale Wildberries Marketplace

Cele două depozite ale Wildberries Marketplace au fost evacuate, dar ar fi existat răniți în rândul angajaților, a mai spus directoarea companiei.

Vladimir Vladimirov, șeful districtului Stavropol, a susținut că cinci persoane ar fi fost rănite într-un incendiu zibucnit la un depozit din Nevinnomissk.

Medicii le-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, iar o victimă a fost transportată la spital, a mai declarat Vladimirov.

Rusia folosește elicoptere pentru a încerca să stingă incendiile de la depozitele Wildberries Marketplace

Autoritățile locale au declarat stare de urgență locală în zona incendiului. Un elicopter al EMERCOM a fost chemat pentru a ajuta la stingerea incendiului.

De asemenea, un elicopter va fi desfășurat pentru a stinge incendiul la un depozit din Krasnodar, a raportat grupul operativ din districtul Krasnodar.

Zece persoane au fost rănite în atacul asupra depozitului, potrivit guvernatorului regional, Veniamin Kondratiev. Patru dintre răniți au fost transportați la spitale, a mai spus acesta, adăugând că alte șase persoane au fost tratate la fața locului.

Atac Ucraina

Atac Ucraina. Sursă foto: captură video

Cum explică autoritățile din Ucraina aceste atacuri asupra unor centre logistice

Ucraina a atacat depozitele companiei Wildberries Marketplace pentru a doua oară într-o săptămână. În atacurile cu drone ucrainene asupra centrelor logistice ale companiei din Kotovsk, regiunea Tambov, și Elektrostal, regiunea Moscova, de pe 18 iulie, ar fi murit opt persoane și ar fi fost rănite aproximativ 80, potrivit surselor oficiale din Federația Rusă.

De asemenea, incendii de amploare au izbucnit la cele două depozite lovite de armata din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat atacurile asupra companiei Wildberries Marketplace sunt necesare întrucât în depozitele acestora se află componente pentru producția de drone și „echipamente de navigație”.

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