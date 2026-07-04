Regimul lui Vladimir Putin din Rusia se bazează pe studenți pentru a compensa pierderile tot mai mari de soldați pe frontul din Ucraina, scrie BBC.

„A studiat dronele timp de trei luni - și totuși l-au aruncat într-un atac frontal, în mașina de tocat”, povestește Oksana Afanaieva, mama adoptivă a lui Valeri Averin, un soldat mort pe front.

Tânărul de 23 de ani este printre primii studenți ruși despre care se știe că au fost uciși în Ucraina, după ce s-a înrolat ca parte a unei noi campanii la scară largă de recrutare a tinerilor din universități și colegii în forțele de drone ale Rusiei.

„Nici măcar nu servise în armată”, s-a plâns Afanasyeva.

Campania de încurajare a studenților de la universități, colegii tehnice și școli profesionale să semneze contracte militare a debutat la începutul acestui an, în timp ce Rusia încerca să-și susțină efortul de război ajuns la al cincilea an. Campania s-a concentrat în special pe cei care au dificultăți academice sau se gândesc să ia o pauză de la studii.

Unitățile de drone au fost prezentate ca o cale mai elitistă și mai avansată din punct de vedere tehnic în război.

Averin a crescut într-un orfelinat din Siberia de Est până când a fost luat în plasament la vârsta de 11 ani. Când a fost recrutat în armată, era în ultimul an la Școala Tehnică Republicană de Construcții Buriat.

La începutul lunii aprilie, și-a sunat mama adoptivă pentru a-i spune că este trimis undeva „fără semnal [telefonic]” și că nu ar trebui să-și facă griji.

Inițial, el a spus că a plecat să câștige bani la Wildberries, un comerciant online rusesc, iar ea a fost șocată să afle că semnase un contract militar și că terminase antrenamentul ca operator de drone.

„Mi-a spus: «Nu mi se va întâmpla nimic, totul va fi bine.»”

O săptămână mai târziu, pe 8 aprilie, ea a aflat că fusese ucis într-un atac cu mortier lângă Lugansk, oraș ocupat de ruși, în estul Ucrainei.

Vladislav Gorbunov, un tânăr de 18 ani din orășelul Unecha, situat la 70 km nord de granița cu Ucraina, a murit la 4 luni după ce a semnat un contract - pe 6 aprilie.

Studiase construcția și întreținerea căilor ferate la Școala Tehnică de Stat locală pentru Tehnologii Sectoriale și Transporturi și fusese inițial trimis la o unitate de asalt de infanterie din prima linie, înainte de a fi transferat la o unitate de operatori de drone.

Rakhim Abdullin se înscrisese la Colegiul Minier Kumertau pentru a se instrui ca sudor în urmă cu doi ani, dar studiile sale nu au funcționat, iar în ianuarie, la puțin peste două săptămâni după ce a împlinit 18 ani, a semnat un contract militar cu scopul de a deveni operator de drone, deoarece părea o opțiune sigură.

„Dar odată ce a ajuns acolo, s-a dovedit a nu fi deloc sigur”, a explicat mama sa, Elena. „Pentru că și ei văd trupele de asalt și sunt chiar în prima linie.”

Până la 13 martie, el era deja mort. „A plecat repede și s-a întors repede”, a spus ea.

Cei trei foști studenți - Abdullin, Gorbunov și Averin - se numără printre cei 230.407 de soldați și ofițeri ruși ale căror decese au fost verificate de BBC, pe baza analizei cimitirelor, a monumentelor de război, a registrelor guvernamentale și a necrologurilor.

Se crede că numărul real al morților este mult mai mare, iar experții militari consideră că analiza surselor deschise reflectă 45-55% din numărul total. Aceasta ar plasa numărul real al morților între 417.000 și 509.500. Cea mai mare agenție de spionaj din Marea Britanie, GCHQ, a declarat în mai că numărul a fost de aproape 500.000.

Pierderile Ucrainei sunt, de asemenea, foarte mari. Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut ultima dată 55.000 de morți în februarie 2026, precum și un număr mare de persoane dispărute.

Un site web ucrainean anonim sugerează că numărul total de decese militare ar putea ajunge la 213.000, iar serviciile de informații militare olandeze estimează numărul morților, răniților și dispăruților la aproximativ 500.000.

Înlocuirea morților și răniților a devenit esențială pentru menținerea războiului la scară largă al Rusiei în Ucraina, iar autoritățile au prezentat schema prin care a fost recrutat Averin ca pe o rută voluntară către o ramură modernă, de înaltă tehnologie și relativ sigură a armatei.

Studenților li se oferă un contract special de un an pentru a servi într-o nouă ramură a armatei, cunoscută sub numele de „trupe cu sisteme fără pilot” - deoarece dronele au devenit esențiale în războiul din Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat în noiembrie 2025 că forța va căuta în primul rând să atragă persoane sub 35 de ani, deoarece recruții mai tineri sunt considerați mai receptivi la „noile tehnologii și viteze”.

În câteva săptămâni, au început să apară întâlniri de recrutare la instituțiile de învățământ din Rusia.

BBC Russian a găsit dovezi ale activității de recrutare în cel puțin 95 de universități și colegii până la sfârșitul lunii februarie, iar în aprilie, publicația studențească Groza a estimat la aproape 270 numărul universităților și colegiilor care promovaseră contracte pentru forțele de drone.

Terenul este conceput cu atenție. Studenților li se spune că se pot înscrie doar pentru un an, inclusiv antrenamentul, și pot servi în mod specific în unități de drone, mai degrabă decât în ​​infanterie obișnuită, dobândind plăți mari și abilități tehnice valoroase, înainte de a se întoarce la studii.

În unele universități, studenților li se promit beneficii suplimentare, inclusiv plăți forfetare, locuri finanțate de la buget, admitere mai ușoară la cursuri postuniversitare sau cazare mai bună.

În capitala Moscova, pliantele distribuite studenților spun că voluntarii ar putea primi cel puțin cinci milioane de ruble (43.000 de lire sterline; 57.000 de dolari) în primul an.

Însă avocații și activiștii pentru drepturile omului avertizează că aceste promisiuni s-ar putea să nu fie reale.

De la decretul de mobilizare parțială al președintelui Vladimir Putin din septembrie 2022, contractele militare au fost în fapt prelungite până la sfârșitul mobilizării, așa că este foarte puțin probabil ca un recrut să plece după 12 luni.

O parte centrală a argumentului Ministerului Apărării este că meseria de operator de drone este mai sigură decât alte roluri de luptă, departe de linia frontului.

Însă acestea au devenit ținte de mare valoare în acest război, vânate de ambele părți datorită importanței lor pe câmpul de luptă.

Cel puțin 920 de operatori de drone ruși au fost uciși de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022, potrivit unei analize realizate de BBC Russian, Mediazona și o echipă de voluntari. Acest număr provine din surse disponibile publicului, așa că, din nou, cifra reală este probabil să fie mai mare.

Pierderile confirmate în rândul operatorilor de drone sunt deja comparabile cu cele înregistrate în unitățile de artilerie - una dintre cele mai expuse specializări de luptă ale armatei.

Și studenții s-ar putea să nici nu se alăture forțelor de drone, deoarece Ministerul Apărării este cel care decide dacă un recrut este potrivit. Eșecul ar putea însemna transferul la o altă ramură a armatei.

Pe lângă stimulente financiare și apeluri patriotice, studenții sunt uneori presați să se înroleze. BBC Russian a găsit dovezi ale unor studenți care au fost vizați dacă erau pe punctul de a fi exmatriculați sau luau în considerare concediul academic.

Într-un colegiu din Novosibirsk, un director a fost înregistrat numindu-i pe studenți lași pentru că refuză să semneze contracte. Se pare că unele instituții s-au confruntat și cu ținte de recrutare.

Un fost consilier al rectorului Universității Federale din Orientul Îndepărtat a declarat că instituției i s-a acordat o cotă pentru a trimite 32 de studenți în război în februarie. Cu toate acestea, universitatea a negat acest lucru și a numit raportul fals, adăugând că sprijină studenții care au decis în mod voluntar să semneze contracte.

Concentrarea Rusiei asupra studenților arată cum războiul se îndreaptă mai adânc spre instituțiile civile, de la universități și colegii la școli profesionale.

Tinerilor li se oferă bani, statut și promisiunea unei căi scurte, specializate, prin război. Dar moartea lui Valer Averin dezvăluie cât de fragile - și cât de trecătoare - pot fi astfel de promisiuni. Mama sa adoptivă crede că nu a fost folosit ca specialistul tehnic protejat la care se aștepta să devină: „A spus că nu i se va întâmpla nimic”.