Rusia a recrutat, de la începutul anului, sute de mii de soldați. Suma pe care un rus o primește la semnarea contractului

Rusia a recrutat, de la începutul anului, sute de mii de soldați. Suma pe care un rus o primește la semnarea contractului
Rusia a recrutat aproximativ 280.000 de soldați pe bază de contract de la începutul anului 2025 și se apropie de obiectivul anual de 343.000, potrivit agenției ucrainene de informații militare HUR, notează The Kyiv Independent.

Cât primește un soldat la semnarea primului contract

Adjunctul șefului instituției, Vadîm Skibițki, a declarat că ritmul mediu de înrolare este de aproximativ 35.000 de persoane pe lună.

„Potrivit datelor noastre, până la 1 septembrie 2025, Kremlinul a recrutat aproximativ 280.000 de militari pe bază de contract”, a spus acesta.

Principalul atu al Kremlinului este reprezentat de pachetele financiare, un militar primind la semnarea primului contract în jur de două milioane de ruble, echivalentul a aproape 20.000 de euro.

Persoane condamnate penal sau bolnave cronic, recurtate

Pe lângă voluntari, Kremlinul recrutează în continuare persoane condamnate penal sau bolnave cronic, inclusiv de HIV și hepatită. „Deci, toate semnele indică faptul că vor îndeplini în totalitate planul de recrutare până la sfârșitul anului”, a spus Skibițki.

În luna iulie, parlamentul rus a introdus, pe 22 iulie, un proiect de lege care ar permite recrutarea pe tot parcursul anului. Dacă va fi adoptat, noul sistem va înlocui recrutarea tradițională bianuală, permițând reînnoirea continuă a personalului militar.

Rusia deține aproximativ 20% din teritoriul ucrainean

La mai bine de trei ani de la începutul invaziei, Rusia deține aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea. Între timp, discuțiile internaționale pentru pace au rămas blocate.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, organizată pe 15 august la o bază militară din Alaska, nu a adus progrese semnificative, Trump recunoscând în acea perioadă că liderul de la Kremlin ar putea respinge orice acord privind încetarea ostilităților.

De asemenea, la începutul acestei luni, liderul de la Casa Albă a recunsocut, în timpul unui dineu cu giganții din tehnologie, că s-a înșelat atunci când a considerat că războiul din Ucraina ar fi „ușor de rezolvat”. Liderul american a mărturisit că situația este mult mai complicată decât se aștepta, deși miza pe relațiile sale apropiate cu Kievul și Moscova.

