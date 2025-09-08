International Trump, pregătit să impună sancțiuni și mai dure Rusiei







Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este gata să treacă la a doua fază a sancțiunilor împotriva Rusiei, pe fondul stagnării negocierilor de pace pentru încheierea războiului cu Ucraina. „Da, sunt gata”, i-a declarat Trump unui reporter, care l-a întrebat dacă este gata să continue cu faza a doua a sancțiunilor contra Federației Ruse.

Donald Trump a fost iritat de acuzația lansată de un jurnalist că nu a luat până acum măsuri împotriva Rusiei, care a continuat să bombardeze Ucraina în atacuri cu drone și rachete, în ciuda eforturilor sale și ale liderilor europeni de a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Miercuri, întrebat de ce nu a luat măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin, Donald Trump a replicat arătând că tarifele pe care le-a impus Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc sunt exact sancțiuni dintre cele pe care le-a anunțat.

De asemenea, el a spus că un astfel de pas este doar prima mișcare din cea de a doua fază.

„De unde știți că nu se iau măsuri? Ați spune că impunerea de sancțiuni secundare asupra Indiei - cel mai mare cumpărător în afara Chinei, și sunt aproape egale - ați spune că nu se iau măsuri?”, a declarat Trump, cu referire la tarifele suplimentare de 25% impuse Indiei pentru achizițiile de petrol din Federația Rusă.

„Asta a costat Rusia sute de miliarde de dolari. Numiți asta nicio acțiune? Și eu nu am făcut încă Faza 2 sau Faza 3”, a adăugat președintele Statelor Unite.

Trecerea către sancțiuni suplimentare asupra Rusiei vine în contextul în care progresele par să stagneze în eforturile de a negocia un acord pentru a pune capăt războiului din Europa de Est.

Președintele american a încercat, după întâlnirile succesive cu Vladimir Putin, în Alaska, și cu Volodimir Zelenski și liderii europeni de la Casa Albă, să organizeze o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei.

Dar autocratul de la Kremlin a refuzat sau amânat, deocamdată, orice discuție cu omologul său de la Kiev, lansând în schimb atacuri tot mai dure asupra Ucrainei, inclusiv asupra clădirii guvernului.