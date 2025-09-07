International Rachetele lui Putin au lovit clădirea Guvernului de la Kiev







Vladimir Putin a lansat unul dintre cele mai masive atacuri asupra capitalei Ucrainei, Kiev, lovind, printre altele, clădirea guvernului, potrivit anunțului armatei ucrainene.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei a provocat numeroase victime și avariat clădiri guvernamentale, mai precizează sursa citată.

Rusia a lansat o serie de atacuri cu drone și rachete asupra capitalei Kievul, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 15.

Atacurile au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și imobile rezidențiale.

Atacul masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei Ucrainei de duminică a ucis cel puțin două persoane și a ridicat fum de pe acoperișul unei clădiri guvernamentale importante.

Poitrivit Associated Press, un nor de fum a fost văzut deasupra clădirii Cabinetului de Miniștri din Kiev.

Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svirîdenko, a declarat pentru prima dată de la începutul războiului că un „atac inamic” a avariat clădirea principală a guvernului ucrainean.

„Pompierii lucrează pentru a stinge incendiul de la clădirea guvernului ucrainean”, a mai spus ea.

Până acum, Rusia a evitat să vizeze clădirile guvernamentale din centrul orașului. Dar acum a lovit exact clădirea care găzduiește Cabinetul de miniștri al Ucrainei, inclusiv birourile oficialilor.

Poliția a blocat accesul la fața locului pe măsură ce soseau mașini de pompieri și ambulanțe. Oficialii ucraineni au raportat două persoane ucise și 15 rănite în atac.

Printre morți s-a numărat și un copil de un an, al cărui corp a fost recuperat din dărâmături de către salvatori, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației orașului Kiev.

Reziduuri de drone rusești au lovit, de asemenea, o clădire rezidențială cu nouă etaje din districtul Sviatoșinski din Kiev și o clădire rezidențială cu patru etaje din districtul Darnițki, potrivit primarului Vitalii Klitschko.

Bombardamentul de duminică este al doilea atac în masă cu drone și rachete rusești asupra Kievului în două săptămâni, în timp ce speranțele pentru negocieri de pace continuă să se diminueze.

Între timp, Ucraina a atacat conducta petrolieră Drujba (Prietenie) din regiunea Briansk din Rusia, a declarat duminică comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi.

Brovdi a postat pe canalul de mesagerie Telegram că „pagube extinse cauzate de incendiu” au fost provocate conductei.

Conducta de tranzit furnizează petrol rusesc Ungariei și Slovaciei.