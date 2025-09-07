International

Aproape 60% din armele Ucrainei, produse intern, spune Zelenski

Aproape 60% din armele Ucrainei, produse intern, spune ZelenskiRazboi Ucraina / sursa foto: dreamstime.com
Aproape 60% dintre armele Ucrainei folosite pe linia frontului sunt produse în țară, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmbătă seara.

Armele Ucrainei, produse local

„În timpul acestui război, Ucraina a atins deja nivelul în care aproape 60% din armele pe care le deținem, armele aflate în mâinile războinicilor noștri, sunt fabricate în Ucraina și sunt arme puternice, multe dintre ele de ultimă generație”, a spus Volodimir Zelenski.

El a adăugat că Ucraina și-a extins în mod semnificativ industria internă de apărare, ca răspuns la invazia la scară largă a Rusiei.

În ultimele săptămâni, Kievul a prezentat în avanpremieră diverse inițiative de producție internă, inclusiv lansarea primei linii de producție comună de drone din țară în Danemarca.

Compania ucraineană de apărare Fire Point a anunțat pe 4 septembrie că a dezvoltat două noi rachete balistice, împreună cu sisteme de apărare aeriană. Anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce racheta de croazieră Flamingo a companiei a intrat în producția de serie.

Volodimir Zelenski

Sursă foto: X.com

Investiții majore în armele Ucrainei

În bugetul său pentru 2025, Ucraina a alocat 55 de miliarde de hectare (1,3 miliarde de dolari) pentru producția de apărare, în efortul de a reduce dependența de livrările externe.

„Desigur, există obiective pe care trebuie să le atingem în continuare, în special producția în Ucraina și împreună cu Ucraina de sisteme de apărare aeriană, de diferite tipuri. Este o provocare. Și trebuie să ajungem și acolo”, a adăugat Volodimir Zelenski.

El a cerut de mult timp aliaților occidentali să furnizeze Ucrainei arme de apărare aeriană, inclusiv sisteme de rachete Patriot fabricate în SUA.

sistem Patriot

sistem Patriot / sursa foto: dreamstime.com

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe 14 iulie un acord între Ucraina și NATO care permite țărilor europene să achiziționeze arme americane, inclusiv rachete Patriot, pentru Ucraina.

Sprijinul vine prin intermediul mecanismului NATO „Lista priorităților de cerințe pentru Ucraina” (PURL), care coordonează finanțarea pentru cele mai urgente nevoi ale Kievului pe câmpul de luptă.

Creștere de 20% a producției de arme în jumătate de an

Zelenski a declarat că țara „depune eforturi suplimentare pentru a asigura noi contribuții din partea partenerilor la programul PURL”, care va servi drept punct central pentru săptămâna viitoare.

Ucraina a înregistrat un succes rapid în producția internă de arme în 2025. Zelenski a declarat anterior, pe 16 aprilie, că peste 40% din armele utilizate pe linia frontului sunt fabricate în Ucraina.

