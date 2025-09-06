International Zelenski: Mii de soldați occidentali ar putea fi trimiși în Ucraina







Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că „mii” de soldați occidentali ar putea fi trimiși în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliați. „Aceşti militari ar urma să fie de ordinul miilor”, a spus liderul ucrainean, la o conferinţă de presă comună desfășurată în vestul Ucrainei cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Este un fapt, dar este încă puţin cam devreme pentru a vorbi despre asta în detaliu”, a mai adăugat acesta.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi, după reuniunea „Coaliției Voinței”, că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate după război, care includ o forță internațională terestră, navală și aeriană.

El a precizat mai întâi că aceste țări vor desfășura trupe în Ucraina, dar ulterior a clarificat că unele vor acorda sprijin din afara țării, prin programe de instruire și echipare a forțelor ucrainene.

„Această forţă nu are voinţa sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei. Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul şi disponibilitatea de a fi parte a garanţiilor de securitate, aşa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către preşedintele Trump, şi a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a spus liderul francez.

„Este important să discutăm toate aceste aspecte...vor fi cu siguranţă mii, nu doar câteva”, a spus Zelenski, după întâlnirea Costa, la Ujhorod.

Moscova a transmis de mai multe ori că respinge desfășurarea de trupe străine în Ucraina, subliniind că apropierea NATO de granițele ruse este una dintre cauzele conflictului. Președintele Vladimir Putin a reafirmat această poziție vineri.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acțiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime”, a adăugat Putin.