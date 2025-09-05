International Macron a pierdut sprijinul cetățenilor. Sondaj alarmant pentru președintele Franței







Emmanuel Macron (47 de ani), președintele Franței, a pierdut susținerea populară. Un sondaj de opinie, realizat în Hexagon, arată că aproape două treimi dintre cetățeni ar vrea să-l vadă plecat din funcție, conform odoxa.fr.

Sondajul a fost realizat de institutul Odoxa-Backbone la cererea cotidianului conservator Le Figaro. 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea de alegeri prezidenţiale anticipate şi alegerea unui nou preşedinte, mai mult decât numirea unui al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani.

De asemenea, 56% dintre cei care au răspuns la întrebări cer o nouă dizolvare a parlamentului şi alegeri legislative anticipate pentru ieşirea din criza politică, criză amplificată de una economică în urma creşterii deficitului bugetar pe care guvernul francez caută să-l reducă printr-un plan nepopular de austeritate.

Într-un alt sondaj, ce a fost realizat de institutul Verian tot pentru Le Figaro, numai 15% dintre francezi spun că mai au încredere în preşedintele Macron, Care, joi a găzduit la Paris o nouă reuniune a ţărilor ce susţin militar Ucraina în „Coaliţia Voinţei”.

În Hexagon a agitație pe scena politică. Premierul Francois Bayrou se va prezenta luni în faţa Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului) pentru un vot de încredere faţă de planul său de austeritate bugetară.

Dacă nu va obţine acest vot de încredere, un scenariu probabil având în vedere că centriştii, adică formaţiunea progresistă „Renaşterea” de orientare mai degrabă liberală a preşedintelui Macron, şi dreapta nu au majoritatea absolută în legislativ, guvernul va trebui să demisioneze. Nu au trecut decât două luni de la preluarea mandatului.

În acest scenariu, președintele Franței ar putea să desemneze un alt prim-ministru. Dar și acesta ar avea, teoretic, probleme cu primirea unui vor de încredere. Macron ar mai putea să opteze pentru alegeri legislative anticipate, așa cum a făcut-o anul trecut, după ce partidul său a suferit o grea înfrângere la europarlamentare.

O altă opţiune, care e susţinută de extrema dreaptă a lui Marine Le Pen şi de opoziţia de stânga, este ca Macron să demisioneze şi să fie astfel convocate alegeri prezidenţiale, cu doi ani înaintea alegerilor la termen.